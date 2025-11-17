Безпрецедентна жилищна криза в Украйна заради войната

Повече от 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени, а общо над 2,5 милиона жилища са станали недостъпни по време на войната, което е приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната, съобщи Укринформ, като се позова на доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН. Според доклада, в който ситуацията в Украйна се описва като „безпрецедентна жилищна криза“, достъпността и цените на жилищата са сериозно засегнати от липсата на общински жилища в съчетание с недостатъчно добре регулиран пазар на жилища под наем и масовото разселване на хора, бягащи от войната.

Експертите на МОМ отбелязват, че около 10,6 милиона украинци – почти една четвърт от довоенното население на страната – са били принудени да напуснат домовете си. Повечето от тях са заминали в чужбина. Две трети от 3,7-те милиона разселени лица, които са останали в Украйна, изпитват затруднения да плащат за новите си жилища. „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, посочват авторите на доклада.

Според техните оценки, на разселените хора често им се налага да харчат 50% или повече от доходите си за наем.

Тъй като войната в Украйна продължава, докладът подчертава, че задоволяването на жилищните нужди на разселените украинци остава критичен приоритет.

„МОМ се ангажира да помага на вътрешно разселените лица и на общностите, които ги приемат да изградят трайно бъдеще. Това включва обучение за придобиване на нови умения, свързване на хората с работни места и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна.

Украинското министерство на социалната политика, семейството и единството работи по създаването на цифров инструмент, който да подпомага вътрешно разселените лица на всеки етап – от евакуацията до интеграцията в техните общности, посочва Укринформ.

