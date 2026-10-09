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Бившият принц Андрю ще получи 350 000 евро за напускането на кралската резиденция

09 октомври 2026, 16:56 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бившият принц Андрю ще получи 350 000 евро за напускането на кралската резиденция

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III, ще получи 302 000 британски лири (приблизително 350 000 евро) обезщетение за преждевременното прекратяване на договора му за наем на резиденцията Royal Lodge в Уиндзор. Това е развръзката около дългогодишния казус с резиденцията и статута на бившия принц. Съобщението за компенсацията идва от Crown Estate, управителят на кралското имение.

През 2003 г. Андрю е подписал договора за наем на резиденцията за срок от 75 години. Съгласно условията на договора, той се е ангажирал да инвестира приблизително 7,5 милиона британски лири в ремонт и обновяване на имението с 30 стаи. В договора е имало клауза, според която при предсрочно прекратяване на договора през първите 25 години, на Андрю е трябвало да бъде възстановена остатъчната стойност от направените капиталови инвестиции. Сумата от 302 000 лири е изчислена именно по тази формула. 

Андрю напусна резиденцията в началото на 2026 г., след като Чарлз III го лиши от кралските му титли заради скандала относно връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Бившият принц сега живее в далеч по-скромното имение Сандрингам в Норфолк. 

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Андрю е разследван и за предполагаема злоупотреба със служебно положение. Той е заподозрян в предаване на поверителна информация на Епстийн, докато е бил специален търговски представител на Обединеното кралство. Андрю категорично отрича всички обвинения.

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Великобритания имение Принц Андрю резиденция компенсация
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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