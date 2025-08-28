Войната в Украйна:

28 август 2025, 16:58 часа
Бомбена заплаха в Солун

Офисът в Солун на Гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (DEDDIE) беше временно евакуиран в четвъртък следобед след бомбена заплаха, която в крайна сметка беше счетена за неоснователна, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Властите съобщиха, че в анонимен имейл се твърди, че в сградата DEDDIE на улица „Айсопу“, оживена централна улица на града, е поставено взривно устройство.

Полицията бързо евакуира сградата, а екип от експерти по обезвреждане на бомби (TEEM) извърши подробен оглед. Не беше открито подозрително устройство и заплахата беше потвърдена като измама.

Оттогава работата в офиса на DEDDIE се е нормализирала. ОЩЕ: Влаковете в Сърбия са спрени заради бомбена заплаха

Деница Китанова Отговорен редактор
