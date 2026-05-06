Буре с барут в тила: Най-голямата опасност за Украйна вече не е на фронта

Най-голямата опасност от продължителните войни (често наричани "войни на изтощение") не е на фронта, а в тила. Например, Германската империя по време на Първата световна война не губи нито сантиметър от собствената си територия през четирите години на ужасяващо клане, но губи войната заради революционен взрив отвътре. Именно това превръща Кайзерската империя във Ваймарската република. Ако погледнем назад в историята същото се случва и с Руската, Османската и Австро-Унгарската империи. Аналогична заплаха сега е надвиснала над Украйна - системните грешки при мобилизацията и социалната несправедливост в тила в момента представляват за нея по-голяма заплаха, отколкото ситуацията на фронта. Това пише Генадий Друзенко, адвокат и ветеран от Първата доброволческа мобилна болница "Николай Пирогов" (украинска неправителствена организация, съставена от цивилни медицински доброволци) в профила си във Facebook.

Недоволството в украинското общество е не по-малко от това в руското

Да, в последно време се радваме на видима промяна в настроенията в руското общество. Руснаците са недоволни от правителството си - няма как това да не ни зарадва, имаме всички основания да злорадстваме, пише Друзенко. "Но! По-добре е да обърнем внимание на злините в собственото си общество, за да можем да ги лекуваме. А украинското общество е не по-малко болно от руското", пише той.

И изрежда проблемите, с които се сблъсква Украйна:

Демографска катастрофа : "за 35 години независимост загубихме повече хора (поне 40%) от която и да е друга държава в света";

: "за 35 години независимост загубихме повече хора (поне 40%) от която и да е друга държава в света"; Социална несправедливост : "въпреки невероятния героизъм на украинския народ и западната помощ, все още не сме създали ефективна държава: тя все още функционира предимно като средство за прехвърляне на пари в брой за тези, които са на власт. Но за разлика от руснаците, по-голямата част от откраднатите в Украйна средства се инвестират и харчат в чужбина. Ето защо най-скъпите недвижими имоти на Лазурния бряг сега принадлежат не на руския, а на украинския олигарх";

: "въпреки невероятния героизъм на украинския народ и западната помощ, все още не сме създали ефективна държава: тя все още функционира предимно като средство за прехвърляне на пари в брой за тези, които са на власт. Но за разлика от руснаците, по-голямата част от откраднатите в Украйна средства се инвестират и харчат в чужбина. Ето защо най-скъпите недвижими имоти на Лазурния бряг сега принадлежат не на руския, а на украинския олигарх"; Загуба на съюзници: САЩ едва ли вече могат да се нарекат съюзник на Украйна; с Китай Киев така и не успя да стане съюзник, въпреки че Пекин е основен търговски партньор за страната; с ЕС отношенията също не са толкова лесни. "От нашите непосредствени съседи само с Румъния ни останаха истински добри отношения", пише Друзенко.

Заемът от 90 милиарда евро от ЕС вероятно ще е последната голяма външна инжекция в украинската икономика - разбира се, ако изобщо успеем да го получим целия, смята военният. След което може да избухне бурето с барут вътре в страната, тъй като украинският бюджет увисва.

Още: "Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!"

Глобалните промени ще засегнат силно Украйна

Авторът посочва, че пророчествата на Петер Заган от бестселъра му "Краят на света е само началото" в момента вече започват постепенно да се сбъдват. (Заган дава редица геополитически прогнози, като например крах на глобализацията с разпадане на сегашната глобална търговска система, изградена след Втората световна война, което ще доведе до недостиг на стоки и по-високи цени; демографски срив, при който много развити държави, особено в Европа и Източна Азия, бързо застаряват, а работната сила намалява, което води до по-слаб икономически растеж, натиск върху социалните системи и спад в индустриалното производство; повече регионални конфликти с конкуренция за ресурси и нестабилни държави - бел. ред.).

Кризата с Ормузкия проток е само началото, пише Друзенко. Европа можеше да просперира в един глобализиран свят под чадъра на сигурността на САЩ и благодарение на евтината работна ръка, ресурси и енергия. Краят на глобалния свят, който се разгръща пред очите ни, ще тласне Стария континент и особено неговото ядро, Германия, към нов брак по сметка с Русия, която има почти всичко (с изключение на технологии).

Още: Специална военна операция срещу руснаците: Моментът, в който схемата на Путин се преобърна

Предвид всички тези глобални трансформации си представете, казва Друзенко, какво ще стане с Украйна веднага щом потокът от западна помощ спре да захранва бюджета й - представете си какво би се случило с армията, и особено със силите за сигурност, ако внезапно спрат да получават заплати.

Социалната несправедливост

"Дори въпреки безпрецедентната западна помощ, Украйна си остава страна на контрастите:

Новите новобогаташи, които станаха баснословно богати по време на войната, и бежанците от окупираните територии, които нямат къде да живеят; Военните комисари, които изкупуват луксозни недвижими имоти в Испания и трупат милиони долари в брой, и обикновените войници със заплати от 20-30 хиляди гривни, които са принудени да събират дарения от цял свят буквално за всичко; Генералите, които военномедицински комисии уволняват без проблем от военна служба по здравословни причини, за да могат да получават охолна пенсия или да отидат на дипломатическа служба (интересно дали авторът няма предвид тук и бившия главнокомандващ украинската армия Валерий Залужни, който бе обявен за негоден за военна служба и стана посланик във Великобритания? - бел. ред.), и войници с увреждания, оцелели по чудо в окопите, които не могат да бъдат демобилизирани", пише Друзенко.

И продължава: "Украинското общество сега прилича много повече на буре с барут, отколкото на обединената нация от пролетта на 2022 г. А детонаторът, който ще задейства тази експлозивна смес, може да бъде произволът на ТЦС (военните комисариати - бел. ред.)."

⚡️ Military enlistment officers in Odesa pepper-sprayed a well-known businessman



Valeriy Tvardovsky, the owner of the Palladium and Itaka clubs, tried to protect a scooter driver from men in uniform. pic.twitter.com/XkHLf3cn3A — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

Военните комисариати са мразени почти от всички в Украйна

В момента и военните на фронта, и хората в тила еднакво ненавиждат ТЦК, смята той - заради произвола им.

Още: Зеленски обяви мащабна реформа в армията: Започва демобилизация

"Военните на фронтовата линия мразят военните комисари по две причини:

1) тези, които все още искат да се бият, ги мразят заради всичкия боклук, който ТЦС събират от улиците и пращат в армията (наркомани, алкохолици, болни, луди, епилептици и т.н.);

2) тези, които не искат да се бият, ги мразят, защото са били изпратени да се бият (често напълно произволно и подложени на най-голямо унижение).

А хората в тила мразят ТЦК като заплаха, която може да те осакати или да те изпрати на смърт с много по-голяма вероятност, отколкото ако станеш мишена на вражеска ракета или "Шахед", посочва Друзенко.

Опасността сега е, че войната на изтощение може да завърши именно с такъв социален взрив, смята той. Преди бурето с барут да избухне, да се надяваме, че войната ще е свършила или че в Русия ще са започнали смутни времена, заключва той.