Бъдещият премиер на Унгария в държавен ефир: За първи път ме каните от година и половина, ще закрием веднага тази лъжлива телевизия (ВИДЕО)

Бъдещият унгарски министър-председател Петер Мадяр, чиято дясноцентристка партия "Тиса" разгроми "Фидес" на парламентарните избори и свали от власт управлявалия 16 поредни години премиер Виктор Орбан се появи за първи път от повече от 15 месеца в държавната телевизия. Той категорично изрази мнението си относно това как лидерът на най-голямата политическа сила не е получавал покана толкова дълго на фона на тоталния контрол на Орбан над медиите в Унгария.

"Преди да започнем, нека отбележа колко необичайно е това. Последният път, когато бях поканен в държавните медии, беше преди повече от година и половина. Беше необходим безпрецедентен мандат от над 3,3 милиона унгарци, за да бъде най-накрая допуснат обратно в ефир лидерът на най-силната партия. Ще прекратим незабавно тази лъжлива информационна служба", заяви Петер Мадяр, който с "Тиса" спечели не само пълно мнозинство в парламента, но и такова от две трети, което му дава широки конституционни правомощия.

"След сформирането на правителството една от първите ни стъпки ще бъде да затворим тази фабрика за лъжи и да изградим истински независима обществена телевизия - такава, в която опозицията също има глас", каза Мадяр в национален ефир.

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2026

Истинска държавна телевизия: планът на Петер Мадяр

Да спре излъчването на държавната медийна компания, да приеме нов медиен закон, да създаде нов медиен регулатор и да гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта - това са плановете на лидера на "Тиса", които той обяви в интервю за държавното радио "Кошут".

"Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината", каза той: Държавна медия, която да говори истината: Какво подхваща Мадяр в Унгария.

Освен изцяло нов медиен закон и смяна на регулаторния орган Мадяр предвижда също нови правила за финансирането на обществените медии, гаранции за редакционна независимост и прозрачност на държавната реклама и медийната собственост.

Медийната среда в Унгария беше една от най-често критикуваните теми от европейските институции през последните години заради тоталното ѝ овладяване от "Фидес" на Виктор Орбан.

