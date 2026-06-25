Управляващите тихомълком закриват Комисията по досиетата

Ще бъде изготвен проект за законови промени, с които да бъде закрита Комисията по досиетата. Това е записано в проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., публикуван от Министерството на финансите, където предложението е включено в преходните и заключителните разпоредби.

Според текстовете до 15 септември 2026 г. вицепремиерът, който отговаря за стратегическото развитие и координацията на политики - Иво Христов - трябва да подготви нормативни изменения за прекратяване дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предвижда се функциите ѝ да бъдат прехвърлени към Държавна агенция "Архиви". Още: Управляващите и Пеевски изпратиха председателя на ДАНС в Комисията по досиетата

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Макар официални мотиви все още да не са представени, вероятно аргументът ще бъде свързан с оптимизация на администрацията и намаляване на бюджетните разходи. В същото време в проектобюджета за 2026 г. са предвидени 2,8 млн. лева за издръжката на Комисията, което поставя под въпрос доколко закриването ѝ би довело до съществени икономии.

Идеята за закриване на Комисията не е нова. През последните години подобни предложения неколкократно бяха внасяни от партия "Възраждане", но досега не стигаха до конкретни законодателни действия.

Реакция

Темата предизвика и остри реакции. Преди време адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация" заяви, че подобни опити "обслужват ченгеджийската машина и властта в сянка". В интервю за desebg.com той коментира: "В действителност приказките за бюджетни съкращения прикриват, макар и не много добре, истинските намерения – да се обслужи ченгеджийската машина, която държи да не изпуска "кокала" и да дърпа лостовете на властта, по възможност в условията на сянка и незнание от избирателите кой каква принадлежност е имал".

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Предложението идва ден след като стана известно, че Александър Маринов става съветник на финансовия министър Гълъб Донев. Според публикация на desebg.com Маринов е бил разкрит от Комисията по досиетата като съдържател на явочна квартира на Държавна сигурност с псевдоним "МАЙСТОРА". Изданието припомня, че той е вербуван от Софийско градско управление на МВР-ДС през 1983 г., а принадлежността му към Държавна сигурност е установена и обявена от Комисията още през 2007 г. при проверката на народните представители.