Дания се извини на Гренландия: В основата е контрацепция за момичета

Премиерът на Дания Мете Фредериксен се извини за първи път за скандала с принудителната контрацепция, при който на хиляди гренландски момичета и жени са били поставени противозачатъчни спирали без тяхно разрешение или знание, пише британското издание "Гардиън". Извинението на Дания идва преди публикуването на дългоочакваното разследване на случая със спиралата, което се очаква да бъде публикувано през септември.

Описвайки го като „системна дискриминация" срещу жените и момичетата от датската здравна система, Фредериксен заяви, че тъй като са гренландки - те са били подложени на „както физическа, така и психологическа вреда".

Засегнатите

Някои от жените са били едва на 12 години, когато казват, че са им били поставени вътрематочни спирали (ВМС) от датски лекари в опит да намалят населението на Гренландия, която до 1953 г. е била датска колония и е получила контрол над собствената си здравна система едва през 1992 г.

Смята се, че 4500 жени и момичета са били засегнати между 1966 и 1970 г. Бившият министър-председател на Гренландия, Муте Б. Егеде, определи скандала със спиралата като „геноцид“.

Гренландия приема извинението

Наая Х. Натаниелсен, министър на правосъдието и равенството между половете на Гренландия, заяви: „Извинението е уместно и вярвам, че беше неизбежно, за да продължим напред по пътя на изцелението. Така че съм много доволна от извинението, но също така не виждам друг начин да го заобиколя".

„Извинението е насочено към момичетата и жените, които бяха жертва на неприемлива практика с ясен колониалистки профил. Също така вярвам, че датската държава е изплатила обезщетение".

Миналата година 143 жени от Гренландия съдиха датската държава за 43 милиона датски крони, твърдейки, че им е била поставена контрацептивна спирала без тяхно съгласие или знание, което те описват като нарушение на човешките им права.