Дефицит на ракети Patriot и снаряди за Украйна, майки притискат Путин за руските войници (ВИДЕО)

В коментар за изданието един от майорите на украинската армия подчертава, че благодарение на чуждестранни партньори Украйна е успяла да създаде щит, пазещ страната, и ако Запада се оттегли от този елемент на доставки, страната ще се върне към началото на войната, когато хората не излизаха от бомбоубежищата, а руснаците се опитаха да превърнат украинските градове в руини. От всички ПВО системи в Украйна, само Patriot са проектирани да прехващат балистични ракети.

На този фон, The Wall Street Journal публикува графика, показваща колко драматично са се променили нещата що се отнася до артилерийския дуел между Русия и Украйна. През лятото на 2023 година, когато течеше украинската контраофанзива, украинците превъзхождаха – 7000 изстреляни снаряди на ден спрямо 5000 за руснаците. Сега обаче нещата се връщат към началото на войната – 10 000 руски снаряда на ден срещу само 2000 за украинците. Руското постижение обаче все още е далеч от пролетта, лятото и дори есента на 2022 година – тогава имаше моменти, в които руската армия изстрелваше до 45 000 – 50 000 снаряда на ден и среден показател от 30 000 дневно:

Number of shells fired by Ukrainian and Russian forces - infographic by The Wall Street Journal pic.twitter.com/i4UNBdACtl

Същевременно, вчера украинският зам.-министър на отбраната генерал-лейтенант Иван Харвилюк обяви, че приключил процеса по одобрение на доставка на 15 вида оръжия и оръжейни системи в Украйна. Сред тях – дронове, системи за електронна борба, бронирани машини за пехотата, противотанкови ракети, снаряди: Кулеба: Спрете да се паникьосвате, САЩ не намалява помощта си за Киев през 2024 г.

На този фон, в Русия имаше нова демонстрация заради войната в Украйна. Активистки от движението "Път към дома" сложиха бели шалове (каквито носят съпругите и майките на репресираните по време на военната диктатура в Аржентина) и положиха цветя на Гроба на Незнайния воин при стените на Кремъл. Там те поискаха демобилизация в руската армия. "В един момент, струва ми се, няма да останат мобилизирани. Ще има втора вълна на мобилизация и други съпруги ще дойдат тук с бели забрадки, а ние ще ги подкрепяме с черни, не дай Боже", каза една от близките на мобилизираните. Протестът беше малък като мащаб, само 15-тина жени, но знаков – защото се случи до центъра на властта в Русия и няма информация за арестувани: Жени на руски войници към Путин: Дано се задавиш от кръвта, гори в Ада! (СНИМКИ)

От своя страна, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се срещна с роднини на войници, загинали във войната в Украйна в Ново-Огарево. Руският президент пожела на всички Весела Коледа (по Юлиянския календар тя се чества на 7 януари) и увери семействата на жертвите в подкрепа от страна на държавата.

Тази нощ Русия повтори като мащаб атаката с дронове отпреди 2 денонощия. Руснаците изстреляха 28 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, основно на юг и изток. Свалени са 21 дрона (Запорожка, Николаевска, Одеска, Днепропетровска, Кировоградска област и Виница) съгласно справката на украинските ВВС. Дрон "Шахед" се разби в жилищен блок в Днипро (Днепропетровск) – в блока са живели 22 семейства, извадени са 6 души изпод отломките, няма жертви, обобщи губернаторът на областта Серхий Лисяк: Загинали и ранени след нов мощен руски ракетен удар по Покровск (СНИМКИ и ВИДЕО)

"In Dnipro, an Iranian supplied Shahed drone hit a house in which 22 families lived. Six people were rescued from the rubble. Fortunately, there were no victims," Governor of the Dnipropetrovsk region Serhiy Lysak said. pic.twitter.com/hrDKsYieet