14 август 2025, 10:30 часа 432 прочитания 0 коментара
Докато в Аляска цари оживление - Стармър се среща със Зеленски във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър ще се срещне с украинския президент на "Даунинг стрийт" в четвъртък сутринта, докато Европа се подготвя за резултата от дискусиите лице в лице на Доналд Тръмп с руския му колега по-късно тази седмица, пише британският вестник The Guardian. Срещата на премиера на Обединеното кралство с Володимир Зеленски идва след като той каза, че Великобритания е готова да „засили натиска“ върху Русия, ако е необходимо.

Междувременно Тръмп заплаши Русия с "тежки последствия", ако прекратяването на огъня бъде отхвърлено от нейния лидер. Ето защо по време на разговор с президента на САЩ и европейските съюзници в сряда Стармър похвали Тръмп за работата му, за да представи „жизнеспособен“ шанс за край на войната.

"Тази среща в петък, на която президентът Тръмп присъства, е изключително важна. Както казах лично на президента Тръмп за трите и малко години, от които този конфликт продължава, ние не сме се доближили до перспектива за действително жизнеспособно решение, жизнеспособен начин да го доведем до прекратяване на огъня", коментира Стармър. ОЩЕ: "На Путин не може да се има доверие": Великобритания предупреди Тръмп

В Аляска цари оживление

Анкъридж е оживен преди срещата на върха Тръмп-Путин. Жителите на Анкъридж са разкъсвани между вълнението от посещението на висок профил и тревогата какво би могло да означава това посещение.

„Чувстваш се сякаш Анкъридж се е върнал на картата по някакъв начин, което мисля, че всички донякъде харесват“, каза Холис Френч, пенсиониран щатски сенатор, който е бил член на Комисията за опазване на нефта и газа на Аляска. „Въпреки че снощи вечерях с двама приятели и всички сме някак песимистично настроени и скептично настроени. Знаете ли, бих казал, че очакваме Тръмп да направи нещо ужасно".

Съобщението на Тръмп, че ще се срещне с Путин „в Русия“, също така предизвика тревога в регион, който беше част от Руската империя до продажбата ѝ на САЩ през 1867 г.

„Ето го и сатиричният отговор, който жителите на Аляска имат: „Моля, не ни продавайте обратно“, каза Хийни-Мийд.

Снимка: Getty Images

Срещата на върха в петък няма да отбележи първия път, когато градът е място за високопоставена дипломация. Китайският президент Си Дзинпин се отби в града през 2017 г., за да хапне кралска сьомга и рачешка супа на връщане от среща с Тръмп във Флорида. Две години по-късно Анкъридж беше мястото на напрегната среща между китайски дипломати и служители от правителството на Байдън, които публично се смъмриха взаимно за нарушения на човешките права и системния расизъм. ОЩЕ: Среща Тръмп - Путин - Зеленски може да има още следващата седмица? (ВИДЕО)

