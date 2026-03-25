Дроновете на Иран отварят златна ниша за Украйна (ВИДЕО)

Въздушната офанзива на Иран срещу арабските държави от Персийския залив се извършва с помощта на дронове "Шахед". Тези дронове са по-евтини и по-лесни за масово производство от балистичните ракети, с които Техеран също разполага. Разликата в цената е толкова голяма, че данни, публикувани от няколко държави от Персийския залив, показват, че Иран произвежда приблизително три дрона за всяка балистична ракета.

Украйна, която се бори с подобни дронове, възнамерява да използва този опит в своя полза. Киев изпраща екипи от специалисти в Близкия изток, като отговаря на искания за помощ от украински компании, произвеждащи оборудване за борба с дронове.

Уникалната възможност обаче може да не е толкова близо, колкото изглежда: експерти предупреждават, че техническите ограничения, както и политическите и стратегическите съображения, могат да засенчат това, което иначе би могло да се превърне в момент на триумф за Киев.

Иранските дронове "Шахед" тормозят американските сили и държавите от Персийския залив от началото на съвместната американско-израелска война срещу Иран. Дроновете, чиято цена се оценява между 20 000 и 50 000 долара в зависимост от модела, досега са се промъквали през системите за противовъздушна отбрана, убивали са и ранявали американски войници, унищожавали са ценни радарни станции и са повреждали икономически обекти в целия Близък изток.

"Ако погледнете инвестициите на страните от Персийския залив в техните системи за противовъздушна отбрана, е ясно, че те са разчитали на заплахата от балистични ракети от Иран", обясни експертът Дейвид Гриеко. "Те не са инвестирали в начини за прихващане на евтини цели. "Шахед" е оръжие за масово производство и решението за защитата също трябва да бъде масово произвеждано, а за да се постигне това, разходите трябва да бъдат намалени."

И тук на сцената се намесва Украйна. Русия атакува украинските въоръжени сили почти ежедневно с дронове местно производство – само през 2025 г. са изстреляни над 50 000 от тези устройства. За да се бори с тях, Украйна създаде цяла плеяда компании, произвеждащи евтини прехващачи: един може да струва по-малко от 2500 долара.

"Wild Hornets" has developed remote-control technology for STING interceptor drones. Its core idea is that an operator can control the interceptor from hundreds of kilometers away from the launch point.



На фона на продължаващите ирански атаки саудитска отбранителна компания, според Kyiv Independent, е подписала договор за закупуване на украински ракети-прехващачи. А според The Wall Street Journal саудитската петролна компания Aramco е започнала преговори за закупуване на ракети-прехващачи от украинските компании SkyFall и Wild Hornets - от Wild Hornets обаче впоследствие отрекоха.

"По-голямата част от големите компании са получили огромен брой запитвания", каза Антон Верховодов, партньор в украинската фирма за рисков капитал D3, която е подкрепена от бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмит.

В отговор на въпрос към украинската компания FP относно евентуални сделки с Украйна, тя не ги потвърди директно, но нарече украинския опит и ноу-хау "много добре дошли и навременни" за държавите от Персийския залив. "Благодарение на тази иранска агресия ние ясно виждаме къде трябва да укрепим отбраната си."

Украинското правителство вижда тази война като възможност да демонстрира значението си за своите партньори. Володимир Зеленски обяви, че е разположил експерти по борба с дронове за защита на американски военни бази в Йордания, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. Съобщава се също, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал преговори относно украинските ракети-прехващачи.

"Опитът на Украйна с дронове се превръща в стратегически ресурс", пише Александър Камишин, сега съветник на Зеленски. Потенциалният успех обаче не е толкова еднозначен, колкото може да изглежда на пръв поглед.

Първо, както отбеляза Верховодов от D3, украинските прехващачи изискват обучение на оператори. Това е особено трудно в условия на износ, тъй като самите инструктори са заети да обучават украинските въоръжени сили за противодействие на постоянните руски атаки. "Казват, че е възможно да се обучи оператор, способен да излиза на бойното поле и да изпълнява задачи, за три седмици, но това все пак са три седмици", отбеляза Гриеко. "Това не означава, че всичко ще се случи утре."

Друг проблем е откриването на дронове, добави Катерина Бондар, експерт във вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания. Украйна използва обширна мрежа от системи за откриване, включително акустични сензори, способни да засичат "Шахеди", летящи ниско и избягващи радари. Разгръщането на такава система извън Украйна, според Верховодов, "ще отнеме време".

От политическа гледна точка също не е ясно колко бързо украинското правителство ще предложи технология за борба с дронове и колко голямо всъщност е търсенето в държавите от Персийския залив.

След съобщения за сделки между украински компании и държави от Персийския залив поне една от тях, Wild Hornets, отрече всякакви преговори. Два дни по-късно Зеленски разкритикува всички опити за продажба на ракети-прехващачи в чужбина без разрешение от правителството, позовавайки се на необходимостта да се вземат предвид последиците за собствената отбранителна способност на Украйна.

Зеленски обаче стартира медийна кампания за популяризиране на проваленото споразумение за продажба на украински дронове и технологии на САЩ.

Зеленски може би се опитва да обвърже продажбата на технологии за борба с дронове на държавите от Персийския залив с подобна сделка със Съединените щати. Това би направило западните отбранителни планове по-зависими от Украйна и би укрепило западната подкрепа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче заяви, че не се интересува от подобна сделка. "Не се нуждаем от тяхната помощ в борбата с дронове", каза той пред Fox News.

Не е ясно и колко дългосрочно ще бъде търсенето на украински технологии в държавите от Персийския залив. Експертът Катерина Бондар отбеляза, че те може да са предпазливи да се съюзяват открито с Украйна. "Много от тях са съюзници на САЩ, имат американски военни бази и са инвестирали сериозно в изкуствен интелект. Те също така не искат да дразнят администрацията на Тръмп, като се обръщат директно към украинците, когато Тръмп е толкова критичен към тях."

Според Али ал-Ахмед, директор на Вашингтонския институт по въпросите на Персийския залив, Саудитска Арабия ще обмисли и отношенията си с Русия, особено в енергийния сектор. "Не мисля, че подобни сделки ще бъдат сключени в голям мащаб, тъй като Саудитска Арабия е чувствителна и към позицията на Русия", каза ал-Ахмед. "Саудитска Арабия няма да стигне толкова далеч."

Държавите от Персийския залив също имат алтернативи на Украйна, включително американската отбранителна компания Epirus, чиито системи са способни да нарушават електрониката на дронове, и естонския стартъп в областта на отбраната Frankenburg, който произвежда прехващачи, сравними по цена с "Шахед". "След Украйна най-големият пазар е Близкият изток", каза изпълнителният директор на Frankenburg Кисти Салм пред Foreign Policy.

Двама западни служители от отбраната, пожелали анонимност, за да обсъдят чувствителни бизнес въпроси, заявиха, че интересът на страните от Персийския залив към системи за борба с дронове се е увеличил от началото на американските удари срещу Иран. Западните компании обаче се сблъскват и с определени препятствия. "Все още ще са необходими седмици, за да могат новите компании да доставят продукти", каза Салм.

Междувременно заплахата от "Шахед" за държавите от Персийския залив продължава с неотслабваща сила. И въпреки възхищението от украинските разработки, ОАЕ, Кувейт и Йордания получиха спешно одобрение от Държавния департамент на САЩ за закупуване на американски оръжия на стойност над 15 милиарда долара, включително системи за борба с дронове.

Автор: Сам Скоув

Превод: Ганчо Каменарски