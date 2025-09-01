Еди Рама: Албания започва новата учебна година с 30 нови училища (СНИМКИ)

Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат над осем хиляди учители и ученици, съобщи премиерът Еди Рама в социалните мрежи. "Продължаваме да инвестираме в изграждането и рехабилитирането на учебни сгради, училища, фитнеси и спортни игрища, за да гарантираме еднакъв стандарт навсякъде в Албания", написа Рама в публикацията си.

Междувременно продължава раздаването на безплатни учебници за общо 236 хиляди ученици от първи до девети клас (основното образование в Албания е до девети клас – бел. ред.) на територията на цялата страна, информира албанската агенция АТА.

🏫Më 8 shtator, në ditën e parë të shkollës do të hapin dyert 30 shkolla të rilindura nga veriu në jug, të cilat do të... Публикувахте от Edi Rama в Неделя, 31 август 2025 г.