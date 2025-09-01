Войната в Украйна:

Еди Рама: Албания започва новата учебна година с 30 нови училища (СНИМКИ)

01 септември 2025, 11:07 часа 468 прочитания 0 коментара
Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат над осем хиляди учители и ученици, съобщи премиерът Еди Рама в социалните мрежи. "Продължаваме да инвестираме в изграждането и рехабилитирането на учебни сгради, училища, фитнеси и спортни игрища, за да гарантираме еднакъв стандарт навсякъде в Албания", написа Рама в публикацията си.

Междувременно продължава раздаването на безплатни учебници за общо 236 хиляди ученици от първи до девети клас (основното образование в Албания е до девети клас – бел. ред.) на територията на цялата страна, информира албанската агенция АТА.

Елена Страхилова
