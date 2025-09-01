Войната в Украйна:

Старт на учебната година в Сърбия: За първи път има безплатни учебници за малцинствени езици

01 септември 2025, 10:48 часа 362 прочитания 0 коментара
Днес в Сърбия започва новата учебна година за около 530 000 ученици, като сред тях 65 000 са първокласниците, съобщи ТАНЮГ. По данни на сръбското Министерство на образованието, общо 27 000 ученици в основните училища и 8800 средношколци ще учат на езици на националните малцинства. Окончателният брой ученици ще бъде известен до края на септември след въвеждане на данните в електронния дневник „esDnevnik“, уточнява агенцията.

За новата учебна година са осигурени безплатни учебници за определени категории ученици – деца от социално слаби семейства, такива с увреждания или редки заболявания, ученици, обучаващи се по индивидуален образователен план, както и семейства с три и повече деца. Общо са отпуснати 985 млн. динара (8,4 мл. евро) за 903 525 учебника, които ще ползват 96 165 ученици.

За първи път безплатни учебници се предоставят и за обучение на малцинствени езици – над 28 000 ученици от 163 училища ще получат 204 заглавия на унгарски, румънски, русински, хърватски, босненски, български, словашки и албански език.

Като новост се въвеждат и хуманоидни роботи – дидактически помощници за обучение на деца с увреждания. Досега са закупени 11 такива устройства.

Министър Станкович пожела успешна учебна година на ученици, родители и учители, призовавайки към „връщане на училищния процес в рамките на закона и педагогическите норми“.

„Време е учителите да се съсредоточат върху преподаването, а децата – върху ученето“, заяви той, подчертавайки, че образованието е „най-важният социален ресурс за развитието на обществото“.

