Ердоган се обади на Мадяр, за да му каже от какво Турция и Унгария черпят силата си

14 април 2026, 17:47 часа
Ердоган се обади на Мадяр, за да му каже от какво Турция и Унгария черпят силата си

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с победителя на изборите в Унгария Петер Мадяр, предаде Анадолската агенция. Според изявлението на дирекцията по комуникациите на президентството по време на срещата лидерите са обсъдили бъдещето на двустранните отношения между Турция и Унгария, регионални и глобални въпроси. По време на разговора Ердоган е поздравил Мадяр за успеха му на изборите в неделя.

От какво черпят сили Турция и Унгария?

Ердоган заяви, че отношенията между Турция и Унгария черпят силата си от общата им история и култура. 

Турският президент вярва, че сътрудничеството между двете страни, както двустранно, така и на международни платформи, ще продължи напред през новия период.

Заявявайки, че иска да продължи стратегическото партньорство, развито между двете страни, Ердоган подчерта, че съюзът на НАТО допринася за регионалния и глобален мир. ОЩЕ: "Руснаци, вън": Вълнения в метрото на Будапеща. Реакции от Европа и Кремъл (ВИДЕО)

Отношенията на Ердоган с Орбан

Припомняме, че Ердоган беше и в добри отношения с Орбан, като през декември миналата година двамата лидери се срещнаха. 

Тогава Турция обеща да гарантира трансфера на руски газ към Унгария.

Според Орбан, Турция е "регионална сила" и ежегодните срещи с турските лидери им позволяват да коментират ситуацията в Европа и Евразия като "приятели". Орбан е подчертал усилията на Унгария и Турция за постигането на мир в Украйна. ОЩЕ: Ердоган: Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Реджеп Тайип Ердоган Унгария Петер Мадяр
