ЕС стартира процедура за прекомерен дефицит срещу Финландия

21 януари 2026, 09:59 часа 195 прочитания 0 коментара
Стартира процедура за прекомерен бюджетен дефицит срещу Финландия заради прекалено високия ѝ нов дълг. За това се договориха министрите на финансите на страните от Европейския съюз (ЕС). Решението, взето в рамките на Съвета на ЕС, следва препоръка на Европейската комисия от миналата година, предаде ДПА.

Съветът отговаря за надзора върху спазването на европейските фискални правила. Той съобщи, че Финландия е с прекомерен дефицит. Целта на подобни процедури е да се гарантира устойчиво управление на публичните финанси, като при продължителни нарушения теоретично са възможни и санкции.

Според решението правителството в Хелзинки трябва да намали бюджетния си дефицит под горната граница на ЕС от 3% от брутния вътрешен продукт до 2028 г. За тази цел страната следва да предприеме „ефективни мерки“ и до края на април да представи конкретен план за действия.

Отклонение от 4,4%

В мотивите си Съветът посочва, че бюджетният дефицит на Финландия е достигнал 4,4% през 2024 г., а за 2025 г. се очаква да бъде около 4,3%. Макар част от държавите членки временно да могат да увеличават дълга си заради разходи за отбрана, тази дерогация не обяснява напълно фискалното отклонение на Финландия, се казва още в съобщението.

Решението не е изненада за финландските власти. Министър-председателят Петери Орпо заяви, че подобна стъпка е била очаквана. По думите му дори корекция на дефицита с 10 млрд. евро не би компенсирала щетите за финландската икономика, причинени основно от войната на Русия срещу Украйна. Той подчерта, че мерките на правителството са били необходими и трябва да продължат, като трайното икономическо възстановяване ще отнеме поне две години.

Правилото за 3%

Европейските фискални правила ограничават бюджетния дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) и държавния дълг до 60 на сто от икономическото производство на страната. При започване на процедура за прекомерен дефицит съответната държава е длъжна да предприеме коригиращи мерки с цел запазване на стабилността в еврозоната, предаде БТА.

При продължително неспазване на правилата теоретично могат да бъдат наложени глоби в размер на милиарди евро, макар на практика досега подобни санкции да не са прилагани.

В момента процедури за прекомерен дефицит са в сила за около 1/3 от всички държави членки на ЕС. В такава ситуация са още Франция, Италия, Белгия, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Австрия и Словакия – около 1/3 от всички държави членки на ЕС.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Финландия Свръхдефицит Европейски съюз
