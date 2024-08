Евакуирайте се: И губернаторът на Белгород уверен, че руската армия ще се справи (ВИДЕО)

"Посрещна ни тревожно утро, но съм уверен, че нашите военнослужещи ще се справят". Така губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков започва видеообръщение, с което по същество призовава руски граждани да се евакуират.

Защо Гладков говори за евакуация? Защото Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха ГКПП Колотиловка, Краснояружский район на Белгородско област.

И макар че Гладков е толкова "уверен" в руската армия, той обяви, че почва евакуация, защото се грижи "за живота и здравето" на руснаците. Той добави, че е осигурен транспорт и организацията е един вид отлична.

Подробности какво става в Русия: Куп ВИДЕА с убити и пленени руснаци: Украйна няма намерение да отстъпва от Курск (ОБЗОР)

Kursk and other border operations day #7 - A thread. In this thread we will combine all events.



—



The governor of Belgorod announced the evacuation of people from the Krasnoyaruzhsky district near the Ukrainian border due to increased activity by Ukrainian forces. pic.twitter.com/U31HEnfTvR