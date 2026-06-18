Европейска държава пуска милиони стерилни комари в битката срещу тигровите

Проблемът с тигровите комари, които пренасят обасни болести, е общоевропейски. Заради тях заболяванията Денга и Чикунгуня скоро могат да станат ендемични за Европа, а не само за тропическите страни, откъдето са родом. В последните години огнища на Денга се появиха в Италия, Хърватия, Франция, Испания, както и в България. Причина за тези заболявания са именно тигровите комари, които пренасят техните вируси.

Франция обаче е решена на вземе мерки. Стартъп компания в Южна Франция обяви, че пуска стерилизирани мъжки тигрови комари в градските райони в опит да намали популациите на инвазивното насекомо и да ограничи разпространението на болести.

Френска компания предприема необичаен подход за справяне с едно от най-проблемните насекоми в Европа - развъжда милиони тигрови комари и ги пуска на свобода.

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В завода си в Монпелие "Terratis" в момента произвежда около 1,5 милиона стерилни мъжки тигрови комари всяка седмица. Насекомите се пускат в квартали, където жителите се сблъскват с нарастващи проблеми, причинени от инвазивните видове, които могат да предават болести като Денга, Зика и Чикунгуня.

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Как се случва?

Процесът разчита на това, което учените наричат ​​„техника на стерилно насекомо“. Мъжките комари, които не хапят, се отделят и се излагат на рентгенови лъчи, които стерилизират спермата им. Когато бъдат пуснати на свобода, те се чифтосват с диви женски, но не произвеждат потомство, което спомага за постепенното намаляване на популациите на комарите. Компанията подчертава, че методът е без използване на ГМО, химикали и е екологичен.

В квартал Малбоск в Монпелие работниците редовно пускат хиляди стерилни комари на определени места като част от програмата.

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Изследователите казват, че интересът към техниката им нараства в световен мащаб, като в различни страни се осъществяват десетки проекти. Франция е сред първите, които извеждат технологията отвъд лабораторните изследвания и я внедряват в търговски мащаб. "Terratis" планира драстично да увеличи производството си, като се стреми да достигне 40 милиона стерилни мъжки екземпляри седмично в рамките на 2 години.

Поддръжниците се надяват, че подходът може да осигури дългосрочно средство срещу опасното насекомо в цяла Европа.