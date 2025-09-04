Европейски войници в Украйна: Сигнал от Германия, че Фон дер Лайен говори необмислено

Европейските държави работят по "доста точни планове“ за потенциално разполагане на войници в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Те ще бъдат изцяло подкрепени от страна на САЩ, увери председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Financial Times. В интервюто тя уточни, че има "ясна пътна карта" за евентуалното разполагане на европейски войници в Украйна.

"Гаранциите за сигурност са от първостепенно значение и абсолютно необходими. Имаме ясна пътна карта и постигнахме споразумение в Белия дом... и тази работа напредва много добре", каза Фон дер Лайен.

Нейните забележки идват в момент, когато европейските лидери се подготвяха за среща, на която трябва да потвърдят националните си ангажименти към западните сили - днес, 4 септември, в Париж. Тя каза, че държавите-членки на ЕС работят по планове за "разполагане на многонационални войски". "Президентът Тръмп ни увери, че американското присъствие ще бъде там, за да ни подкрепи. Това беше много ясно казано и повтаряно многократно", добави председателят на ЕК.

Още: Spiegel: Европа има нужда да тръгне по собствен военен път

Лидерът на родината на Фон дер Лайен я скастри

Много бързо обаче германският канцлер Фридрих Мерц буквално свали Фон дер Лайен на земята. Мерц посочи, че не ЕС, а т.нар. "коалиция на желаещите" се занимава с гаранциите за сигурност на Украйна и евентуално бъдещо европейско военно присъствие в Украйна. Коалицията на желаещите се състои от 30 държави и не всички са европейски - примери са Канада, Австралия, Япония, Нова Зеландия.

Няма такива конкретни планове, за каквито говори Фон Дер Лайен – "поне не в Германия", заяви Мерц. Дългосрочните гаранции за сигурност могат да бъдат решени едва след като има примирие или мирно споразумение, подчерта той - Още: Мерц влезе в задочен спор с Фон дер Лайен за миротворците в Украйна

Миналата седмица министрите на отбраната от така наречената "коалиция на желаещите" се срещнаха и "разработиха доста точни планове", каза от своя страна Фон дер Лайен, включително обсъждайки "какво е необходимо за ефективно изграждане на силите".

"Разбира се това винаги изисква политическо решение от страна на въпросната държава, защото разполагането на войски е едно от ключовите суверенни решения на една държава. Но чувството за неотложност е много високо... процесът напредва. Наистина започва да става ясно", добави тя.

Още: NYT: Украйна гради своя възпираща сила, по-мощна от гаранциите за сигурност

Принципи и думи, действията - някъде в бъдещето

Киев поиска от западните си съюзници да предоставят конкретни гаранции за сигурност, включително присъствие на военен контингент на негова територия, като част от всяко мирно споразумение, което слага край на боевете в Украйна. Силите потенциално биха включвали десетки хиляди европейски войници, подкрепяни от Съединените щати, включително със системи за командване и контрол и средства за разузнаване и наблюдение, както и въздушна подкрепа. Принципната договорка беше постигнато по време на среща на 17 август между президента на САЩ Доналд Тръмп, президента на Украйна Володимир Зеленски и европейски лидери.

Фон дер Лайен похвали ангажимента на Тръмп към мирните усилия след месеци на несигурност в европейските столици относно позицията на американския президент, който в миналото е хвалил Путин и е влизал в сблъсък със Зеленски. "Путин не се е променил. Тръмп иска мир, а Путин не иска да седне на масата за преговори... Той има негативен опит в общуването с Путин, който все по-често не изпълнява обещанията си. През последните месеци проведохме няколко срещи, които потвърдиха, че европейците могат да бъдат надеждни партньори. Очевидно е, че щом кажем нещо, го правим", каза тя.

Фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия ще проучи нови източници на финансиране, за да осигури "устойчиво финансиране за украинските въоръжени сили като гаранция за сигурност". ЕС ще продължи финансирането на украинските въоръжени сили и след сключването на евентуално мирно споразумение. Тя също така призовава държавите членки да използват Фонда за заеми за сектора на отбраната от 150 милиарда евро (SAFE), за да сключат споразумения за съвместно производство с украински отбранителни компании или за закупуване на оръжия, които биха могли да бъдат прехвърлени в Киев.

Още: Зелена светлина за защита на Украйна с помощ от САЩ: Financial Times отчита силен сигнал

Източник: Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски