Фон дер Лайен затапи Тръмп за избори в Украйна, докато той говори за някакви гаранции (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще помогне на Украйна с гаранции за сигурност. Ангажиментът на Вашингтон за участие в потенциален мироопазващ или охранителен контингент там остава на дневен ред. Американският държавен глава направи това изявление по време на среща с репортери в Белия дом. Тръмп обясни, че ролята на САЩ включва въздушна подкрепа, разузнаване и други подобни. Той заяви също, че Съединените щати са близо до споразумение както с Украйна, така и с агресора Русия.

"Мислех, че сме много близо до споразумение с Украйна – хората на Зеленски, освен него, бяха във възторг от концепцията", каза Тръмп и пак с познато клише, след като в редица медии излезе как САЩ продължават да не дават никакви сериозни гаранции за сигурност за Украйна, но я притискат да отстъпи Донбас без бой на руския диктатор Владимир Путин. А защо Зеленски не е доволен и колко всъщност украинската делегация е доволна, след като не тя взема крайните решения по конституция в Украйна, припомнете си – Още: "Предложенията не са в интерес на Украйна": Зеленски поиска "справедлив компромис" за Донбас

Американският президент отбеляза също, че войни като тази в Украйна могат да провокират глобална ескалация. "Тези неща завършват с големи световни войни. Ако всички продължат да играят тези игри, ще се окажат в Трета световна война. А ние не искаме това да се случи", заяви Доналд Тръмп.

Тръмп гледа да пробие по-малкия

Предвид държанието на Тръмп е кристално ясно, че в отчаяните си опити да изпълни обещанието си да спре войната в Украйна, той гледа да притисне някоя от страните – и Украйна, ясно, е по-малкият играч. "Президентът е много разочарован и от Украйна, и от Русия – писнало му е от срещи само заради провеждането на срещи. Той не иска повече приказки, иска действия, за да спре войната. Само тази седмица над 30 часа срещи", заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит, за която тази седмица Тръмп каза, че говорела като картечница.

White House Press Secretary Karoline Leavitt stated: “Trump is extremely frustrated with both sides of the war. He’s sick of meetings for the sake of meetings. He doesn’t want more talk, he wants action.”



Donny, this isn’t up to a babbling profiteer who’s only in it for PR… pic.twitter.com/8b9rG4fv5v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2025

Припомняме как Тръмп на два пъти преди денонощие притисна Зеленски да прави избори, с обяснения как хората в Украйна се питали кога ще има избори, дали ще има избори. Украинският президент парира – готов е, стига САЩ да накарат Путин да спре огъня за поне месец, за да има избори – евентуално и референдум дали украинците са готови Донбас да стане свободна икономическа зона или демилитаризирана зона, без обаче руснаците изрично да се изтеглят на определена дистанция, както според медийни спекулации Тръмп иска от украинците:

💬“Zelensky has to be realistic. I do wonder about how long is it gonna be until they have an election?”



This is Trump speaking again — and it’s hard not to ask him: where are the sanctions against Putin that you promised to introduce “in 2–3 weeks”?



But instead, we hear the… pic.twitter.com/F8GpoV56UK — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Междувременно, Defense One обяви, че първоначалната версия на новата американска стратегия за национална сигурност е включвала конкретно американски действия, които да окуражат Унгария, Италия, Австрия и Полша да се дистанцират от общите политики на ЕС и дори да тръгнат по път, който да ги отведе до излизане от Съюза. Това Тръмп вижда като "Да направим Европа отново велика". Белият дом отрича, че изобщо е имало такава чернова - Още: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

"Не ние (ЕС) и всъщност никой, когато става въпрос за избори, не може да решава кой ще е лидер на дадена държава, освен хората в тази държава – това е суверенитетът на гласоподавателите и трябва той да е защитен. Затова предлагаме щит на демокрацията – защото трябва да осигурим изборите да са честни и свободни. Гласоподавателите решават кои са лидерите и никой друг" - думи на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и те са насочени именно към Тръмп и постоянните му напъни да има избори в Украйна. Европейският щит за демокрацията и стратегията на ЕС за гражданското общество представят мерки за защита на основните стълбове на нашите демократични системи: свободни хора, свободни и честни избори, свободни и независими медии, жизнено гражданско общество и силни демократични институции. Подробности за щита - ТУК:

Ursula von der Leyen to Trump:



It's the voters who decide who is the leaders, and nobody else is supposed to interfere, without any question. pic.twitter.com/SObO5yEWqW — Clash Report (@clashreport) December 11, 2025

Война до дупка

Същевременно, руският диктатор Владимир Путин пак увери на поредно заседание с руските военни, че руската армия "уверено" продължавала напред в Украйна. Путин, след като началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов първо го каза, увери, че руснаците били превзели Северск (Славянско направление) – изрично в обзора си за 10 декември американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) каза, че руските войници контролират под 3% от територията на града и се бият в рамките на около 30% от територията на населеното място. Оценката е на база геолокализирани видеокадри. Има дори геолокализирани кадри как двама руски войници тичат в близост до зоната на руски контрол и вдигат руски знамена на няколко места, преди да се оттеглят. Сега ISW посочва, че с твърденията за превземане на Северск Путин иска да внуши, че започва операция за превземане на Славянск – най-малко няколко месеца ще трябват на руските части да стигнат до възможност за сухопътни атаки на Славянск, категорични са анализаторите от ISW и конкретизират: Първо руснаците трябва да превземат Лиман и оттам има още 14 километра до Славянск, докато от Северск до Славянск са 30 километра, при това на пътя на руската армия е река Северски Донец т.е. природна бариера, от която украинците ще се възползват при изграждане на защита. На руснаците им трябваха 41 месеца да стигнат до Северск от Севердонецк и Лисичанск, които превзеха през лятото на 2022 година, напомня ISW. Големите руски военнопропагандни телеграм канали "Рибар" и "Два майора" възхваляват ситуацията в Северск, но не говорят, че е превзет, а че руснаците превзели важни високи точки по фланговете на града и ефективно блокират украинската логистика. Колко ефективно – вижда се например в Покровск и Мирноград, където далеч по-видимо руската армия е по-напреднала и въпреки това боевете не спират – Още: На 1 декември Русия уж превзе Покровск. На 10 декември го атакува с БТР-и, камиони, бъгита (ВИДЕО)

During a meeting with military leadership, Putin claimed that Russian forces hold the strategic initiative and ordered the continuation of combat operations “according to plan.” Gerasimov reported advances in Sumy and near Vovchansk, control over parts of Kostyantynivka, and the… pic.twitter.com/gbpbKl26C4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2025

Иначе Путин заяви, че по план се правела буферна зона в северната част на Украйна – всъщност руснаците вече месеци не са мръднали напред в боевете на границата между Курска област и Суми. Интересно признание от руския диктатор – продължавало да се прочиства Купянск (Димитровград по думите на Путин), след като той обясни как градът бил превзет и покани журналисти да идат да видят. В Купянск руснаците не напредват и са изолирана в северната част на града. Но сега версията на Путин е, че в Купянск имало обкръжени украински части и „режимът в Киев“ не им позволявал да се предадат и ги обричал на унищожение. Въпрос: Ако са наистина обкръжени и без възможност да получават каквито и да е припаси, какво значение би имало какво им казва Киев? Най-важното предвид мирните преговори: Руското военно командване трябвало да продължи с действия си за изпълнение на „специалната военна операция“ - т.е. не мир, война - Още: "Положението в Купянск е тежко": Известен руски канал се оплаква, че ВСУ контраатакува

Putin has once again ordered his troops to continue combat operations in Ukraine "to achieve their objectives". He noted that along the entire front line Russian forces are advancing successfully and said he hopes they will continue to do so. He also stated that the Ukrainian… pic.twitter.com/DjOJH4hvsl — WarTranslated (@wartranslated) December 11, 2025

Още едно твърдение на Герасимов – че 45% от Константиновка била превзета, за което също няма абсолютно никакви независими потвърждения и геолокализирани видеокадри. А Северск е градче, в което допреди Путин да нареди на армията си да нападне Украйна, живееха около 10 000 души, напомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, след като цитира Герасимов с видеокадри.

Руските сили постигат само тактически успехи в по-голямата част от театъра на военните действия. ISW оценява, че на фронта има приблизително 16 отделни оперативни направления и прави следния анализ: През 2025 година руската армия е напреднала в Украйна с 4 652,2 квадратни километра досега (0,77% от територията на Украйна), от които почти 80 процента са се случили само в 6 посоки: направленията Лиман, Константиновка, Покровск, Новопавловка, Олександровка и Гуляйполе. Руските сили са завзели 964,01 квадратни километра досега през 2025 г. в останалите 10 посоки, което е само приблизително 21% от общия руски напредък. Тези посоки включват посоките Суми, северна Харковска област и Велики Бурлук, както и Херсонското направление. Руските сили постигнаха най-драматичния напредък в посоките Покровск, Новопавловка и Олександровка – места, където руското военно командване е концентрирало бойна мощ, равна на две комбинирани армии. Руското военно командване не е в състояние едновременно да отдели необходимите човешки и технически ресурси за постигане на подобен напредък навсякъде по фронта, а дори и най-бързите руски настъпления са ограничени до пешеходна скорост. Но Путин и Кремъл представят всичко това като огромен успех и неизбежен сигнал, че Русия ще победи по военен път.

На информационния фронт, руският външен министър Сергей Лавров също повтори познати опорки на Кремъл – Зеленски искал да продължи войната, за да оцелее политически и дори физически; Русия и САЩ решили през август в Аляска Украйна да е неутрална и неядрена държава (без да питат Украйна); Русия предала на САЩ предложения за колективни гаранции за сигурност, не само що се отнася до Украйна; и Русия не била виновна за войната, тя до последно действала по дипломатически път, обаче видяла, че Западът не иска мирно решение за Украйна, затова започнала военни действия. Черешката на тортата - "режимът в Киев" не можел да представлява интересите на жителите на Донбас. Донбас е украинска земя, призната от Руската федерация още през 1991 година, с признанието на референдума за независимост на Украйна от СССР. А в дневния си обзор ISW казва следното – Лавров отхвърли 7 точки от американския план за мир в Украйна, който от 3 седмици е тема номер едно на всички световни медии: замразяването на линията на боеве в Запорожка и Херсонска област, управлението на АЕЦ Запорожие от МААЕ, замразяване на разширението на НАТО, а не връщането му до границите от 1997 година, европейски изтребители да се разположат в Полша, да се дадат детайлни и подпечатани гаранции за сигурност на Украйна, да се потвърди суверенитета ѝ и да има европейски регулации за защита на малцинствата в Украйна. Думите на Лавров показват, че дори Украйна да се съгласи на първоначалния план за мир от 28 точки, който облагодетелстваше Русия, Кремъл всъщност ще иска още промени в него и всичките ще облагодетелстват още повече военните амбиции на Путин:

💩 “The Kyiv regime cannot and does not represent the interests of Novorossiya, Donbas, and of course Crimea,”Lavrov said



He also claimed:



📍 Dragging out the war is a matter of political — and possibly physical — survival for Zelensky.



📍 Russia and the United States agreed… pic.twitter.com/Eozfa6jCFd — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 11 декември е имало 174 бойни сблъсъка, докато на 10 декември бяха 234 сблъсъка, според украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 99 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 5 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4524 изстреляни снаряда, като това е с около 900 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4485 FPV дрона, което е с около 800 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

49 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, сочат данните на украинския генщаб, който казва, че боеве вътре в Покровск и Мирноград все още се водят. Още 26 руски пехотни атаки са отбити в съседното от юг Олександриевско направление. По-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, са блокирани 13 руски пехотни атаки. 16 руски пехотни атаки са извършени в Ореховското направление, най-западната точка на фронта в Украйна – в Запорожка област. 18 руски пехотни атаки са станали от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, докато при Северск – само 6. Видеокадри от боевете в Покровск:

A Ukrainian Leopard 2A4 is firing at a tree line occupied by Russian infantry in the Pokrovsk area of Donetsk region. The footage is from the 155th Separate Mechanized Brigade "Anna Kyivska".https://t.co/vNWH9Aeyqd pic.twitter.com/h9jI0U4gkN — WarTranslated (@wartranslated) December 11, 2025

Soldiers of the 33rd Separate Assault Brigade successfully repelled a Russian attempt to break through toward Dobropillia. The outcome: 14 enemy troops eliminated, 4 motorcycles and a truck destroyed. pic.twitter.com/Ojf2bWfiw6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 11, 2025

"Обстановката в района на Купянск се описва като сложна, като противникът постоянно организира контраатаки" - точно изречение от дневния обзор на "Два майора", което за пореден път разобличава лъжите на Путин за превземане на града.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов отбеляза, че сега времето в Украйна затруднява много работата с безпилотни летателни апарати – има доста мъгла, снеговалежи, дъждове. При падането на по-сериозния студ Бунятов вече очаква по-голяма позиционност на боевете, защото дроновете ще могат по-добре "да виждат" врага.

Още: Тръмп бърза за мир в Украйна, Зеленски вече говори с Black Rock (ОБЗОР - ВИДЕО)