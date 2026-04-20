Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

20 април 2026, 17:37 часа
Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

Франция и Германия призоваха Украйна да получи статут на кандидатка за членство в Европейския съюз, което би осигурило частична интеграция - без основните права, свързани с пълноправното членство. Според Financial Times това се отнася до така наречените символични ползи по време на предприсъединителния етап – без достъп до основните финансови програми на ЕС и без право на глас при вземането на решения.

Какво предлага Берлин и каква е идеята на Париж?

Берлин предлага модел на „асоциирано членство“, който би позволил на Украйна да участва в срещите на лидерите на ЕС, но без право да влияе върху решенията или да има автоматичен достъп до бюджета.

От своя страна, Париж говори за „статут на интегрирана държава“, който също забавя достъпа до ключови фондове, по-специално селскостопанските субсидии.

Разминавания с очакванията на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че Украйна очаква да стане член на ЕС до 2027 г. и че разглежда това като важна част от бъдещо мирно споразумение. Въпреки това най-големите страни в ЕС се противопоставят на ускореното присъединяване, опасявайки се от политически и икономически последствия за блока.

Въпреки ограниченията - френските и германските предложения предвиждат постепенното включване на Украйна в програмите на ЕС, по-специално в образователни програми като „Еразъм+“ и в инвестиционни инициативи.

Възможно е и частично прилагане на разпоредбите за взаимна отбрана, което се разглежда като важен фактор за сигурността на Киев.

В неофициални коментари украинските власти наричат този формат „сенчесто членство“, като признават, че той може да е компромис, но не може да замести пълноправното присъединяване към блока, пише Financial Times.

Разширяването на ЕС вече е въпрос на сигурност

С разпадането на следвоенния ред и съмненията на политиците относно надеждността на Съединените щати, по-проспериращи държави като Исландия и Норвегия, които обмисляха членство в ЕС, но вече го бяха отхвърлили, все повече се ориентират към Европа. Politico пише, че новите кандидати вече искат да се присъединят към Европейския съюз не защото това ще ги направи по-богати, а настояват да го направят, защото това ще им гарантира по-голяма сигурност. Някои от тях биха могли да изместят Украйна на опашката за членство: Изненада: Страна, замразила преговорите с ЕС преди 13 години, може да е топ фаворит за следващ член.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос наскоро заяви, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз преди 2027 г. е невъзможно. Междувременно италианският външен министър Антонио Таяни казва, че Италия подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС, но че балканските страни са първи на опашката.

Димитър Радев Отговорен редактор
