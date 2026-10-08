Германия удължи временната закрила за украински бежанци

Периодът на временна закрила за украинските бежанци в Германия беше удължен до 4 март 2028 г. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на постановление, публикувано в германския правителствен вестник Bundesgesetzblatt. Съответните изменения бяха направени от германското федерално министерство на вътрешните работи. Предвидено е изключение за граждани, влизащи в Германия от 9 октомври 2026 г., които според украинското законодателство подлежат на военна служба. Постановлението влиза в сила в деня след публикуването му.

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Припомняме, че германският външен министър Йохан Вадефул наскоро заяви, че всички украински мъже в наборна възраст в страната трябва да се върнат у дома. Той добави, че Берлин е готов да съдейства на украинските власти при идентифицирането им. По-конкретно, това ще се случва чрез данни за социални помощи, регистрация или разрешения за пребиваване. Припомняме, че Германия вече отказа временна закрила на някои украински мъже. Новите правила важат за тези, които пристигат в страната след 31 юли 2026 г.

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