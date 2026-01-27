Лайфстайл:

Германия вече не може да праща нови системи Patriot на Украйна: "Направихме твърде големи жертви"

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Берлин понастоящем не е в състояние да предостави допълнителни ракетни системи за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна. На съвместна пресконференция с литовския си колега Арвидас Анушаускас той призова съюзниците да засилят подкрепата си за украинската ПВО, като отбеляза, че Германия разполага с ограничен остатъчен капацитет. Писториус подчерта, че страната е направила „непропорционално голяма жертва“, като е прехвърлила повече от една трета от собствените си системи Patriot на украинците.

"В момента не можем да направим нищо повече, защото сами чакаме заместители", каза той.

Борис Писториус призна също, че броят на системите за противовъздушна отбрана IRIS-T, доставени на Украйна, е недостатъчен. Той заяви, че Германия в момента е единствената страна, която може да предостави тези системи на Киев, и го прави „в определен смисъл на постоянна основа“. Въпреки значителното увеличение на интензивността на руските атаки, предишните доставки все още не покриват нуждите на Украйна.

Снимка: Getty Images

Германия с призив - помагайте на Украйна, защото тя има критична нужда

Писториус се обърна с призив към партньорите от НАТО и ЕС, посочвайки критичната нужда на Киев от боепрпаси и военно оборудване. Той подчерта, че задачата на всички съюзници сега е да преразгледат съвместно собствените си запаси - особено онези страни, които все още разполагат с резервни капацитети за укрепване на противовъздушния щит на Украйна, предаде думите му "Украинска правда".

Системата Patriot е система за противовъздушна отбрана, предназначена за защита срещу балистични и крилати ракети, както и срещу самолети. Тя е оборудвана с усъвършенстван радар, способен да открива и проследява въздушни обекти на голямо разстояние, и се счита за една от най-ефективните системи за ПВО в света.

На 1 януари украинското министерство на отбраната съобщи, че две допълнителни системи за противовъздушна отбрана Patriot са влезли в бойна готовност, за да защитят украинските градове и критичната инфраструктура.

Димитър Радев
