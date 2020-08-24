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Германската клиника обяви, че Алексей Навални е бил отровен

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Германската клиника обяви, че Алексей Навални е бил отровен
Снимка: Getty Images/Guliver
От германската клиника "Шарите", в която е настанен руският опозиционен лидер Алексей Навални съобщиха, че резултатите от клиничните изследвания показват, че той е отровен с вещество от групата на инхибиторите на холинестераза. Конкретното вещество засега не е известно, съобщи Медуза. ио.

Навални остава в изкуствена кома. Състоянието му се оценява като сериозно, но пряка опасност за живота му няма. Той е лекуван с атропин. 

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