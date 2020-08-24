Германската клиника обяви, че Алексей Навални е бил отровен

От германската клиника "Шарите", в която е настанен руският опозиционен лидерсъобщиха, че резултатите от клиничните изследвания показват, че той е отровен с вещество от групата на инхибиторите на холинестераза. Конкретното вещество засега не е известно, съобщи Медуза. ио.