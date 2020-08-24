Германската клиника обяви, че Алексей Навални е бил отровен
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От германската клиника "Шарите", в която е настанен руският опозиционен лидер Алексей Навални съобщиха, че резултатите от клиничните изследвания показват, че той е отровен с вещество от групата на инхибиторите на холинестераза. Конкретното вещество засега не е известно, съобщи Медуза. ио.
Германия се нуждае от повече информация по случая с Навални
Германия се нуждае от повече информация за случая с руския опозиционен политик Алексей Навален, преди да може да каже дали е бил отрове...
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: Алексей Навални Отрова