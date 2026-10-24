Големите музеи в Париж затвориха врати

Големите музеи в Париж, сред които Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“, затвориха врати в събота заради сигурността на хилядите туристи и ценните експонати на фона на опасения от нови сблъсъци. Франция се подготвя за поредна вълна от протести.

В „Гран Пале“ в момента се провежда голяма изложба с творби на Пол Сезан. „Арт Базел“, едно от водещите световни изложения за съвременно изкуство, също отмени програмата си за уикенда.

Затварянето идва след насилствените безредици от миналата седмица, когато групи маскирани лица ограбиха магазини, подпалиха автомобили и нападнаха обществени сгради в Париж и други френски градове. На демонстрациите миналата седмица участваха над половин милион души, а в събота се очаква отново голяма активност.

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Париж днес се подготвя за нови демонстрации на студенти и работници с искания за повече средства за образованието и мерки срещу рязкото поскъпване на живота. Новото шествие е ограничено до югоизточните покрайнини на града, далеч от центъра, а полицията засилва присъствието си в цяла Франция.

Вътрешният министър Лоран Нуниез обяви, че в страната ще бъдат разположени до 70 000 служители на силите за сигурност, както и хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия.