"Не трябва да имаме високи очаквания": Шарл Льоклер отправи предупреждение въпреки най-бързото време в Остин

Шарл Льоклер оглави класирането и в двете свободни тренировки в петък преди Гран при на САЩ във Формула 1, но не бърза да се обявява за фаворит в квалификацията. Монегаскът смята, че Макс Верстапен и Кими Антонели все още разполагат с по-голям потенциал. Според него добрият баланс на автомобила е помогнал, но резултатите от петъчните сесии не са достатъчни, за да покажат реалното съотношение на силите преди квалификацията.

Анализът на Шарл Льоклер поставя Макс Верстапен и Кими Антонели сред основните фаворити

„Усещането е доста добро, но трябва да бъдем внимателни. Очевидно е само петък и виждаме това, което очаквахме. Но отново, определено не е това, което всички си мислят по отношение на обновяването и спечеленото време на обиколка“, заяви Льоклер.

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„Мисля, че балансът на колата беше добър и веднага започнахме в добър прозорец, което се отплати. Очевидно е, че цялата упорита работа, свършена за внасянето на това подобрение възможно най-скоро, също ни помага малко, но не трябва да имаме твърде високи очаквания за утре, защото почувствах, че останалите със сигурност имат повече потенциал за отключване“, добави той.

„Имам предвид, че Кими и Макс изглеждат много, много силни. За Макларън все още не знам наистина. Не мисля, че все още са сглобили всичко заедно, но Кими и Макс определено ще бъдат горе“, коментира пилотът на Ферари.

Резултатите от тренировките подкрепят предпазливостта му. В първата сесия Верстапен записа по-бърза обиколка от 1:35.8 минути, но времето му беше анулирано заради излизане извън очертанията на пистата на завой 19. Така Льоклер остана начело с 1:36.0 минути и аванс от 0.084 секунди пред нидерландеца. Във втората тренировка Кими Антонели се доближи още повече до пилота на Ферари, като изостана само с 0.042 секунди. Верстапен завърши на две десети от Льоклер.

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