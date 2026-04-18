Грешка ли беше Брекзит: Всеки втори британец подкрепя връщането в ЕС

Подкрепата за повторно присъединяване към ЕС, а не просто за присъединяване към единния пазар, нараства сред британските избиратели, показва проучване на нагласите на избирателите 10 години след референдума за Брекзит, съобщава "Гардиън". Над 80% от поддръжниците на Лейбъристката, Либерално-демократическата и Зелената партия са за тази опция. Още: Великобритания призна, че Brexit й се е отразил зле

61% от всички избиратели подкрепят настоящия подход на правителството към рестартиране на отношенията с ЕС, но едва 19% го правят "гласовито".

Пълното връщане в ЕС е подкрепено от 53% от всички избиратели, като подкрепата е най-висока сред избирателите на смятаните за по-леви партии. При управляващата Лейбъристка партия се измерва 83% подкрепа, сред избирателите на либералдемократите - 84%, а при Зелените - 82%.

За сметка на това при Консервативната партия и "реформаторите" на Найджъл Фараж подкрепата на политиката е значително по-ниска - 39% при торите и 18% при "реформаторите".

Според анализатори въпреки че правителството се стреми към затопляне на отношенията с Брюксел, все още гледа на завръщането на страната към митническия съюз и единния пазар като на "червена линия", а това може да разколебае доста избиратели на лейбъристите и да внесе разкол в партията както в миналото.

Експертът по социологически проучвания професор Джон Къртис разкритикува "стратегията на мълчание" на лейбъристите относно Брекзит. Той отбеляза, че лейбъристите са загубили около един на всеки десет избиратели заради "Реформирай Обединеното кралство", но губят един на всеки четирима заради либералдемократите и зелените, които са доста по-гласовити за отмяната на Брекзит.

