Контрабанда на цигари е ощетила Гърция с 1 милиард евро

21 април 2026, 10:25 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гръцките власти разбиха канал за нелегално производство и трафик на цигари, предаде гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА. Престъпната мрежа е ощетила държавата с един милиард евро.

Разследването е продължило четири месеца. Проверени са 42 имота, сред които хотелски комплекси, вили, апартаменти, един завод, в който се предполага, че са обработвани нелегалните цигари, 76 плавателни съда, сред които един танкер и два търговски кораба.

Иззети са 26 луксозни автомобила, товарни автомобили, кемпери. Блокирани са  банкови сметки и сейфове.

В случая са замесени 38 физически лица, някои от които са задържани. В мрежата са участвали и 21 юридически лица.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сред арестуваните са и двама души с прякори "президента" и "Путин", които се смятат за ръководители на престъпния канал. Водеща роля в трафика са имали други четирима души, които са роднини.

Останалите участници в мрежата са били техни сътрудници. Прехвърлянето на парите от незаконната дейност е ставало през фирми фантоми и фалшиви фактури.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес