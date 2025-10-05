Гърция с принос за мира в Газа

Гърция е готова да даде своя принос за дипломатическите инициативи, насочени към прекратяване на войната в Газа и установяване на устойчива рамка за управление, заяви днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис в седмичната си публикация в социалните мрежи, цитирана от изданието „Катимерини“. „Всички заложници трябва да бъдат освободени незабавно, военните действия трябва да бъдат прекратени, а хуманитарната помощ трябва да бъде увеличена. Ние сме в постоянен контакт със съюзниците и партньори си в региона“, написа премиерът.

"Светлина в края на тунела": Путин с коментар за мирния план на Тръмп за Газа

Перспективата

„Перспективата за създаване на две държави в региона трябва да се поддържа жива, с реални условия за сигурност, като единствено решение за траен мир в полза на целия регион,“ допълва Мицотакис. Както Израел, така и Хамас, палестинското ислямистко движение, което управлява ивицата Газа, вече изразиха подкрепа за новия план на САЩ за прекратяване на конфликта, предаде БТА.

Още: Важна стъпка към мира: От "Хамас" съгласни да освободят всички израелски заложници

Преговори

„Хамас“ и Израел ще водят непреки преговори в неделя и понеделник в Кайро за освобождаването на държаните в Газа заложници и на затворници от израелските затвори, съобщи вчера телевизия "Ал Кахера нюз", свързана с египетското разузнаване.

Израел започна офанзивата си в Газа след безпрецедентното трансгранично нападение на „Хамас“ срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са убити около 1200 души, а 251 души са взети за заложници. По данни на здравното министерство на Газа войната е отнела досега живота на над 67 000 палестинци.

Още: Тръмп даде последен шанс на "Хамас" да приеме мирния му план - иначе ще последва "ад"

Снимки: Getty images