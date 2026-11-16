Парк "Врана" отваря врати през пролетта с 1,8 млн. евро финансиране и собствен екип

След принудителното си затваряне през 2025 г. и месеци на институционални блокажи, парк-музей "Врана" най-после поема по пътя към своето възраждане. Амбицията на Столичната община е историческият парк отново да посрещне софиянци и гости на града още тази пролет – вече с гарантиран бюджет, специализирана техника и собствен щат от 21 души. Това обяви кметът Васил Терзиев във връзка с внесения от него доклад за устойчивото управление на близо 970-те декара зелено богатство.

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За първи път „Врана“ получава собствено структурирано финансиране, разделено в две основни направления. Паркът ще има постоянен годишен бюджет в размер на 841 586 евро. Средствата ще се отпускат всяка календарна година за ежедневната грижа – косене, поливане, санитарна резитба, поддръжка на алейната и водната мрежа, както и за възнагражденията на персонала.

Ще бъде подсигурен и еднократен стартов ресурс в размер на 991 905 евро. По-голямата част от сумата - 582 873 евро, е за закупуване на специализирана общинска техника и оборудване, а останалите 409 032 евро отиват за пълното аварийно обезопасяване на територията.

Към ОП „Паркове и градски градини“ се разкриват 21 постоянни работни места. На терен всеки ден ще работят ръководител-ландшафтен архитект, озеленители, оператори на автовишка и работници по поддръжката.

„Това е резултатът от близо две години усилия да осигурим на парка устойчиво управление и необходимите средства за неговото възстановяване. „Врана“ е част от историята на София и национално богатство, което заслужава постоянна, професионална и отговорна грижа“, подчерта Васил Терзиев.

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Паркът остана затворен за посетители през 2025 г., след като държавата дълго време не предоставяше правно основание на общината да го стопанисва. Пробивът настъпи едва през май тази година с решението на Министерския съвет да прехвърли управлението безвъзмездно на София, а официалният приемо-предавателен протокол бе подписан в края на юни. Терзиев изрично благодари на Вяра Тодева и служебния кабинет за разрешаването на казуса.

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Още през август започна мащабно аварийно разчистване. При огледите на терена експертите са установили над 600 изсъхнали и опасни дървета, които застрашават посетителите. До момента вече са премахнати над 150 от тях, а останалите ще бъдат отстранени поетапно със средствата от стартовия пакет.

Успоредно с физическото възстановяване на алеите и растителността, общината подготвя и дългосрочната визия за мястото. В срок от три месеца директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов, съвместно с експертите от „Зелена система“ и „Градско планиране и развитие“, трябва да представи подробен План за управление и развитие на парк-музей „Врана“.