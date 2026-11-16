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Българи покориха Холивуд: Родни кинотворци с престижна международна награда

16 ноември 2026, 10:38 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Българи покориха Холивуд: Родни кинотворци с престижна международна награда

Български творци записаха значимо постижение на световната филмова сцена, след като продукцията им "The Kaiser" получи престижно отличие на International Motor Film Awards 2026 - международните награди, посветени на най-добрите постижения в автомобилното кино и екранните продукции, свързани с моторните спортове.

Церемонията се проведе на 14 ноември в емблематичния Petersen Automotive Museum в Лос Анджелис, Калифорния, събирайки представители на международната филмова индустрия, водещи професионалисти, творци и личности от света на моторните спортове. Сред отличените на тази престижна международна сцена застава и България, благодарение на таланта, амбицията и отдадеността на български филмов екип.

В основата на успеха стоят режисьорът Любо Маринов, продуцентът Васил Булянски и операторът Веселин Менкаджиев, които заедно със своите колеги превръщат смелата творческа идея в продукция, достигнала до международната публика и получила признание в една от най-конкурентните среди на световното кино.

Успехът идва с късометражния игрален филм "The Kaiser" - биографична продукция, вдъхновена от ранните години в кариерата на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер. Историята за една от най-големите легенди на световния спорт е разказана през погледа на български творци, които успяват да превърнат своята визия в международно признат кинопроект. В актьорския състав участват Живко Сираков, Димитър Маринов и Кристо Стоичков, а изпълнителни продуценти са Джонас Толкингтън и Цецо Борисов.

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В момент, в който световната филмова индустрия продължава да се развива и да открива нови творчески гласове, отличието на българския екип е силен знак за възможностите на родните професионалисти. Подобни постижения надхвърлят рамките на конкретната продукция. Те изграждат международния авторитет на българското кино, създават нови възможности за творческо сътрудничество и насочват вниманието към страната ни като източник на талант, оригинални идеи и професионализъм.

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Михаел Шумахер Българско кино The Kaiser
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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