"Реален проблем с дълга": Според експерти кредитният рейтинг на България беше намален заради реваншизма и "целесаночения саботаж" на властта

Преди дни международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (S&P) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на България и я промени от "положителна" на "стабилна". Това намаляване на рейтинга възмути редица експерти.

Според агенцията основната причина са т. нар. двойни дефицити, тоест не само бюджетният дефицит, но и свързаният донякъде с него влошаващ се търговски дефицит. Агенцията е притеснена, че българската икономика прегрява заради слабия износ и силния внос, движен от ръста в потреблението, което, според икономисти, практически означава, че България финансира света и парите ѝ изтичат навън.

"България имаше всички шансове да повиши кредитния си рейтинг и да влезе най-накрая в т.нар. “А” инвестиционна група на страните, чийто рейтинг започва с буквата А. Вместо това - намалена перспектива и прогнози за бъдещо понижение. Трябва да е ясно, че тази загубена позиция се дължи единствено и само на абсурдния реваншизъм на настоящите властимащи, които решиха да прехвърлят на всяка цена съществуващите икономически и фискални проблеми на предишните управляващи, като влошат до абсурдни стойности основните макроикономически и финансови показатели на държава, вкарвайки България в процедура по свръхдефицит и на всичкото отгоре продължавайки да задълбочават проблемите с допълнително раздуване на бюджетните разходи", написа икономистът д-р Юлиан Войнов.

"Такава политика няма как да привлича инвеститори, още повече че те са допълнително прогонени от бруталната атака дори срещу тези, които вече са повярвали и инвестирали в страната. И от тази гледна точка трябва категорично да се каже, че бъдещото икономическо развитие на България беше абсолютно целенасочено саботирано отвътре, което ще има сравнително дългосрочни негативни последици върху икономиката на страната. Чак такъв абсурд в управлението не беше очакван!", категоричен е Войнов.

"Както вече може би вече разбрахте, в петък международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна. Тоест, намаляват ни кредитния рейтинг, което е и напълно нормално, като се има предвид, че се намираме в процедура по свръхдефицит. Какво означава това? Сами виждате, че ние вече имаме реален проблем с дълга. Разходите за лихви за периода 2024 - 2027 година се очаква да се утроят. Като процент от БВП числото не е голямо, но и там се наблюдава негативна тенденция на ръст. Новината за понижаването на кредитния ни рейтинг означава, че съществува реален риск следващите ни емисии на държавен дълг да се финансират на малко по-високи нива", обясни и предприемачът Никола Филипов.