Инцидент и при съседите ни: Турист пострада с уейкборд на Санторини

27-годишен чуждестранен гражданин е получил контузия в южната ни съседка в Гърция. Той карал уейкборд в Санторини, съобщи гръцкото издание Kathimerini, като уточнява, че инцидентът е станал в понеделник, но не и националността на туриста. Мъжът е с контузия на бедрото. Бил е откаран в болницата в Тира за оказване на първа помощ, но лекарите обмисляли преместването му в болница в Атина за по-нататъшно лечение, според съобщения в медиите.

Няма допълнителна информация за сериозността на нараняванията му.

Уейкбордингът е воден спорт, при който спортистът стои на специална дъска (уейкборд) и, държейки дръжка, свързана с въже, е теглен от моторница, за да изпълнява движения и скокове по вълните, допълва друго гръцко издание atlantea.news.

Инциденитте с атракциони

Последният инцидент с атракцион беше в югозападната ни съседка Северна Македония, при което силен вятър отнесе македонски парапланерист на албанска територия. Ето защо се наложило граничната полиция в албанския град Корча да предприеме спасителна акция, в която все завършила благополучно и македонският гражданин бил спасен. ОЩЕ: Пак инцидент с атракцион: Вятърът отнесе парапланерист в съседна държава (СНИМКА)

Припомняме, че на 20 август 16-годишен младеж от София беше приведен в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион в района на централния плаж в Слънчев бряг. Той ползвал заедно със свои приятели "плаващ дюшек", представляващ лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналия бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Първоначално младежът отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж.

За съжаление фокусът върху атракционите в България дойде след фатален инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина, падайки от парашут. ОЩЕ: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут