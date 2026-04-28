Испания легализира половин милион мигранти: Ще могат ли да дойдат в България?

Решението на испанския премиер Педро Санчес да предостави легален статут на приблизително 500 000 нелегални мигранти предизвика оживен дебат за миграцията в цяла Европа, но също така отвори вратата за поредица от подвеждащи твърдения, пише Euronews.

В публикация в X на 14 април, Джордан Бардела, лидер на френската крайнодясна партия "Национален сбор", твърди, че лицата с нови документи "утре ще могат да пътуват свободно във Франция и дори да се установят там, привлечени от щедростта на нашата социална система, която е отворена без условия".

Бруно Рителло, кандидатът от консервативната френска партия "Републиканци", също призова за затваряне на границите в рамките на Шенгенското пространство – зона от 29 европейски държави, включително България, с отворени граници и свобода на движение, в отговор на плана за регуларизация на Испания.

Ще могат ли мигрантите да работят и живеят навсякъде

Испанското правителство обаче е заявило ясно как точно ще работи системата и какви права ще бъдат предоставени на ползващите се от нея.

Съгласно програмата на Санчес, мигранти без документи, които са живели в Испания поне 5 месеца, могат да кандидатстват за разрешение за временно пребиваване за срок от 1 година.

Те трябва да имат чисто криминално досие и имат срок до 30 юни, за да кандидатстват за подновяема работна виза.

Следователно, противно на твърдението на Бардела, планът на испанското правителство не означава, че новодокументираните лица ще могат свободно да се преместят във Франция или други страни от ЕС с едногодишно разрешение за работа.

Те ще могат да пребивават и работят единствено в Испания, но не и в друга държава-членка на ЕС.

Друг важен въпрос е дали могат легализираните мигранти от Испания да се установят в други страни от ЕС.

С разрешителното за работа от Испания, като се има предвид, че страната е в Шенгенското пространство, новодокументираните лица ще могат да пътуват до други европейски страни до 90 дни за 180-дневен период.

Те обаче няма да могат да останат там дългосрочно, а още по-малко да се установят.

Моник Париа, съветник по миграционната политика в Института Жак Делор, заяви пред Euronews, че граждани на трети страни в ЕС "могат да се установят в дадена страна, само ако това им е разрешено от властите".

"Ако тези лица имат студентски статут или са получили трудов договор във Франция, тогава да, те биха могли да останат", каза тя. "Но е много малко вероятно във всеки случай Франция да им предложи виза, докато имат едногодишно разрешение за работа в Испания", допълни тя.

Ще имат ли достъп до други здравни системи в ЕС

Бардела потвърди, че лицата, притежаващи испанско разрешение за работа, ще могат да получат достъп до френската система за социално осигуряване, "която е отворена за всички без условия".

Новоузаконените мигранти обаче ще бъдат обхванати от испанската система за социално осигуряване, а не от френската.

"Или испанската социална осигуровка ще бъде таксувана за медицинско лечение, или ако не се покрива, те сами ще платят разходите", каза Париат.

"Това означава, че тези хора не могат да дойдат във Франция и да кажат: "О, искам да сменя всичките си зъби", продължи тя. "Няма смисъл да правят това, защото ще бъдат осигурени в Испания. Какъв би бил смисълът да пътуват до Франция?", попита тя.

Консервативният мозъчен тръст Funcas изчисли, че в началото на 2025 г. в Испания са живели около 840 000 нелегални мигранти, като мнозинството от тях са от латиноамерикански страни.

През 2025 г. Испания също се открои като една от най-добре представящите се икономики в еврозоната.