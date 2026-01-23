Любопитно:

Испания отказа да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му няма да се включи в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, инициатива, подкопаваща според критици ООН. "Оценяваме поканата, но ще я отклоним", каза Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. "Правим това основно и най-вече в името на последователността", посочи испанският лидер, цитиран от ДПА. Той добави, че решението е в съответствие с многостранния (мултилатералния) ред, системата на ООН и международното право. 

Премиерът на иберийската страна добави като аргумент и че организацията "не включва Палестинската автономна власт".

Вчера Тръмп официално даде началото на Съвета на церемония по време на Световния икономически форум в швейцарския алпийски курорт Давос. Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха поканата. България и Унгария са единствените подписали членове на ЕС. 

Русия и Китай също са поканени, но засега не са поели твърд ангажимент.

Първоначалният замисъл на Тръмп за Съвета бе да организира и ръководи възстановяването на Ивицата Газа след войната между Израел и "Хамас", припомня ДПА. След това обаче той лансира далеч по-амбициозната идея Съветът да решава кризи и конфликти по целия свят. По думите на Тръмп на вчерашната церемония, организацията му "може да разпростре дейността си" и отвъд Газа.

Според анализатори подобно предложение е атака срещу ООН, организация, която Тръмп казва, че уважава твърде много, но която многократно е критикувал, че не се справя в решаването на конфликти.

Елена Страхилова
