23 януари 2026, 12:37 часа 209 прочитания 0 коментара
Ясни са имената на депутатите от мнозинството, които блокираха спорния Изборен кодекс

Втори пореден ден и общо шест неуспешни опита за събиране на кворум съпровождаха живота на предложените спорни промени в Изборния кодекс, които управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН опита силово да вкара като извънредна точка в дневния ред на пленарна зала. Както Actualno.com писа по-рано, консенсусът сред четирите партии се пропуква все повече, след като кворумът в зала не се осигурява не само заради опозицията, но и заради депутати уж от мнозинството.

В петък девет депутати от БСП, петима от ГЕРБ-СДС, един нечленуващ в група (бившият депутат от ИТН Андрей Чорбанов) отново спряха изборните промени. В трите опита за осигуряване на кворум от 121 депутати в петък се регистрираха първо 117, после на два пъти 119 народни представители, поради което заседанието бе прекратено.

Кои попречиха?

Оказа се, че промените в ИК срещат категоричната подкрепа единствено на "Има такъв народ". В редиците на ГЕРБ и БСП има напрежение и разделение по темата, като именно отсъстващи от техните парламентарни групи попречиха на приемането на дневния ред със спорните промени. В осигуряването на кворум не участваха и лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-НН Делян Пеевски.

Останалите, които не се регистрираха в петък, са:

  • От БСП - Атанас Атанасов, Биляна Иванова, Габриел Вълков, Галин Дурев, Иван Петков, Красимир Йорданов, Наталия Киселова, Нина Димитрова, Петя Цанкова. По-голямата част от тях вече не се възприемат като част от мнозинството и гласуват против предложения на управляващите (пр.: охраната от НСО).
  • От ГЕРБ-СДС: Делян Добрев, Десислава Танева, Пламен Петров, Цвета Караянчева

В четвъртък пък регистрация отказаха да направят и още Росица Кирова от ГЕРБ, която в петък бе в пленарна зала, както и Владимир Георгиев и Петър Кънев от БСП.

Неофициално в кулоарите на парламента се обсъжда, че сред отстъстващите има и болни, които трайно не могат да присъстват в пленарна зала. Знаково обаче е отсъствието на двама от лидерите в управлението, които подкрепяха промените и въвеждането на скенерите за гласуване, както и все по-голямото разцепление в групата на БСП.

Ивайло Илиев
