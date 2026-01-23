Изненади и разочарования на номинациите за наградите "Оскар"

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории.

Ariana Grande is not nominated at the #Oscars for her role in ‘Wicked: For Good.’



She was nominated last year for her role in the first film. pic.twitter.com/ZN0qnVG9Bz — Pop Base (@PopBase) January 22, 2026

В някои случаи това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

Очаквано и неочаквано

Миналата година филмът "Злосторница" получи впечатляващите 10 номинации. Тази година доста по-мрачното му продължение "Злосторница: Част втора" остана без нито една. Вероятно това се дължи на факта, че продължението не беше толкова добре прието от критиците, колкото оригиналния филм. Въпреки това повечето анализатори смятаха, че Ариана Гранде ще получи още една номинация за поддържаща роля за превъплъщението си в образа на Глинда.

In a shocking turn, Ariana Grande did not receive a nomination and her number of #Oscar nods remains at two: for her role in the 2024 feature WICKED, and for directing the 2016 feature MOONLIGHT. https://t.co/Hw9CiDs2r1 — The Broadway Beat (@BwayBeatNews) January 22, 2026

Синтия Ериво също не беше номинирана за най-добра актриса. "Злосторница: Част втора" се размина с номинации както в категориите за технически постижения, така и в тази за песен от филм. Признание получи "вечната" Даян Уорън, която заслужи 17-ата си номинация за "Оскар".

Още: Ема Стоун с нов рекорд на Оскарите, надминавайки Мерил Стрийп

Една от най-големите изненади беше номинацията на Делрой Линдо за поддържаща роля в "Грешници". Това е първата номинация за актьора, който според анализаторите отдавна е заслужил да получи това признание.

"Сигурният фаворит", който остана извън надпреварата, е Пол Мескал, представил болезнено трогателна роля като Уилям Шекспир в "Хамнет". Това щеше да бъде втората му номинация за "Оскар".

Масово се предполагаше, че трикратният носител на "Оскар" Гийермо дел Торо ще бъде номиниран за филма "Франкенщайн", който получи девет други номинации.

За наблюдателите донякъде изненадващо е, че американската киноакадемия вместо това номинира Йоаким Триер за "Сантиментална стойност".

Дел Торо всъщност е номиниран за най-добър режисьор само веднъж - за филма си "Формата на водата", който му донесе режисьорски "Оскар". Другите му две награди са като продуцент на "Формата на водата" и "Пинокио".

В отговор на тези, които смятат, че кампаниите за награди не се отплащат - Кейт Хъдсън получи номинация в категорията за най-добра актриса благодарение на вълната от подкрепа за ролята й в Song Sung Blue. Това признание се чакаше отдавна, тъй като първата и последна номинация за Хъдсън беше преди 25 години за ролята й в "Почти известни". Включването на Кейт Хъдсън означава, че Чейс Инфинити се размина с първата си номинация за "Битка след битка", въпреки впечатляващото си изпълнение във филма на Пол Томас Андерсън.

Още: Успешно неуспешни: Филмите с най-много номинации на антинаградите "Златна малинка"

Очакванията Аманда Сайфред да получи номинация за главна женска роля не бяха толкова големи, колкото за Инфинити, но според анализаторите тя заслужаваше такава за ролята си в "Заветът на Ан Лий". С едва една номинация за изпълнението си в "Манк", Сайфред се превръща в един от най-недооценените таланти, поне що се отнася до наградите.

"Оръжия" на Зак Крегър беше със сигурност един от най-обсъжданите филми на годината, но това невинаги намира отражение в наградите. Ейми Мадиган, която изглеждаше като бунтарския, нестандартен избор на критиците, все пак се класира в изключително конкурентната категория за най-добра актриса в поддържаща роля. Извън надпреварата обаче останаха потенциални претендентки като Гуинет Полтроу за "Върховният Марти" и Реджина Хол за "Битка след битка".

Иранският режисьор Джафар Панахи получи номинации за спечелилия "Златна палма" "Обикновен инцидент" - за оригинален сценарий и най-добър международен филм. Според анализаторите обаче е "грубо пренебрежение", че един от най-значимите и преследвани кинодейци не беше номиниран за най-добър филм и най-добър режисьор. Панахи засне "Обикновен инцидент" тайно в Иран след седеммесечен престой в затвора.

Още: Рекорд в Холивуд: Обявиха най-касовия анимационен филм на всички времена

"Оскар"-ите отдавна демонстрират пренебрежение към анимето, въпреки огромната му популярност и качество, и тази година Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, който спечели над 722 милиона долара в световен мащаб, беше големият пропуск в категорията за най-добър анимационен филм.

Изненадващо е също, че Джеси Племънс не намери място сред претендентите в категорията за най-добър актьор за ролята си в "Бугония". Смятан за един от най-големите актьори от новото поколение, е странно, че Племънс е номиниран само веднъж за ролята си в "Силата на кучето". Фактът, че той не успя да се класира, означаваше място за Итън Хоук сред номинираните за най-добър актьор за ролята му в "Синя луна".

"F1: Филмът" може и да беше голям хит сред публиката, но не фигурираше в много списъци за номинация за най-добър филм.

"Джей Кели" с Джордж Клуни може би в началото беше разглеждан като потенциален фаворитите за "Оскар". Филмът е всичко, на което американската киноакадемия обича да се възхищава - любовна комедийна ода към нейната индустрия и хората в нея. Тази година обаче "Джей Кели" се оказа просто още един филм, който не получи нито една номинация за "Оскар".

Източник: БТА