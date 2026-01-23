ДБ с нов сигнал за имуществото на Пеевски в прокуратурата (ВИДЕО)

След като вчера стана ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, днес от опозиционната формация обявиха, че ще внесат нов.

"Септември месец подадохме сигнал за несъответствие в декларираното от Делян Пеевски и това, което фирмите с негово участие са декларирали като дивидент", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев и уточни, че става дума за 100 млн. лв. несъответствие.

От ДБ се съмняват, че тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци.

Новият сигнал

Мирчев обаче обяви, че от формацията подготвят нов сигнал и обясни с какво е свързан той.

"Новият сигнал е свързан с трети лица, с фирми, които са предоставяли услуги, разходи в полза на Пеевски и затова има индикации и данни. Това ще бъде наш сигнал, в който ще вкараме в прокуратурата", каза Мирчев без да дава повече подробности.

По думите му става дума за политик, чийто "Фейсбук" статус веднага влиза в новините на националните медии, е хубаво всички тези сигнали прокуратурата и съответните институции да се занимават с тях. ОЩЕ: Официално: Прокуратурата проверява над 100 млн. лв. разлика в доходите на Пеевски