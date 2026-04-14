Испанският премиер търси подкрепа от Китай за Европа с ясен намек за Израел (ВИДЕО)

Твърдо вярвам, че е в интерес както на Испания, така и на Европа да укрепят връзките си с Китай. Това заяви испанският премиер Педро Санчес, който е на посещение в Поднебесната империя. Визитата на Санчес е отразявана широко от El Pais

Spain's Prime Minister Pedro Sánchez in China:



I firmly believe it is in the interest of both Spain and Europe to strengthen ties with China.pic.twitter.com/Uj6iXDHhGG — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Китай и Испания са принципни и разумни страни. Готови сме да застанем на правилната страна на историята. Трябва да се противопоставим на закона на джунглата и заедно да поддържаме истински мултилатерализъм и да защитаваме световния мир и развитие, каза китайският президент Си Дзинпин рамо до рамо със Санчес

Xi Jinping to Pedro Sánchez:



China and Spain are both principled and reasonable countries. We are willing to stand on the right side of history.



We should oppose the law of the jungle and together maintain true multilateralism and protect world peace and development. pic.twitter.com/UpZVsVhKyM — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026

Международното право се нарушава главно от една държава, а именно - от правителството на Израел - тази позиция Санчес отново застъпи и пред Дзинпин. Но испанският премиер подчерта и, че "има и абсолютно незаконен отговор от страна на иранския режим" що се отнася до избухналата на 28 февруари, 2026 година война между САЩ, Израел и Иран

Spanish PM Pedro Sánchez:



International law is being violated mainly by one country, which is the government of Israel.



There is also an absolutely illegal response on the part of the Iranian regime.pic.twitter.com/sriCDHjp4B — Clash Report (@clashreport) April 14, 2026