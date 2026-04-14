Войната в Украйна:

Испанският премиер търси подкрепа от Китай за Европа с ясен намек за Израел (ВИДЕО)

14 април 2026, 12:06 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Твърдо вярвам, че е в интерес както на Испания, така и на Европа да укрепят връзките си с Китай. Това заяви испанският премиер Педро Санчес, който е на посещение в Поднебесната империя. Визитата на Санчес е отразявана широко от El Pais - Още: Нетаняху е основна пречка за мир: Санчес и Макрон упражняват натиск заради Ливан, съдбата на Ормузкия проток пак е неясна (ВИДЕО)

Китай и Испания са принципни и разумни страни. Готови сме да застанем на правилната страна на историята. Трябва да се противопоставим на закона на джунглата и заедно да поддържаме истински мултилатерализъм и да защитаваме световния мир и развитие, каза китайският президент Си Дзинпин рамо до рамо със Санчес - Още: Китай направи за смях Тръмп и блокадата му на Ормузкия проток (ВИДЕО)

Международното право се нарушава главно от една държава, а именно - от правителството на Израел - тази позиция Санчес отново застъпи и пред Дзинпин. Но испанският премиер подчерта и, че "има и абсолютно незаконен отговор от страна на иранския режим" що се отнася до избухналата на 28 февруари, 2026 година война между САЩ, Израел и Иран - Още: Издирваният за военни престъпления в Газа Нетаняху почна да учи Европа на морал (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху Китай международно право Педро Санчес война Иран
