Как пазят хората от онлайн измами: ЕС иска отчет от компаниите-гиганти

Европейският съюз (ЕС) поиска от големите технологични компании, включително Apple и Google, да обяснят какви мерки предприемат, за да защитят потребителите от финансови измами онлайн.

„Комисията изпрати искане за информация по силата на Закона за цифровите услуги до четири онлайн платформи – Microsoft, Google, Apple и Booking

– за да наблюдава и поиска данни как те гарантират, че услугите им не се използват от измамници“, заяви говорителят по дигиталните въпроси на ЕС Томас Рение, цитиран от световните медии и БГНЕС.

