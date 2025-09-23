Войната в Украйна:

Как пазят хората от онлайн измами: ЕС иска отчет от компаниите-гиганти

23 септември 2025, 13:58 часа 209 прочитания 0 коментара
Европейският съюз (ЕС) поиска от големите технологични компании, включително Apple и Google, да обяснят какви мерки предприемат, за да защитят потребителите от финансови измами онлайн.

„Комисията изпрати искане за информация по силата на Закона за цифровите услуги до четири онлайн платформи – Microsoft, Google, Apple и Booking

– за да наблюдава и поиска данни как те гарантират, че услугите им не се използват от измамници“, заяви говорителят по дигиталните въпроси на ЕС Томас Рение, цитиран от световните медии и БГНЕС.

Спасиана Кирилова
