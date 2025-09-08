Какво значи победа за Украйна и какво - за Русия? Говори Володимир Зеленски (ВИДЕО)

Според украинския президент Володимир Зеленски победа на Украйна във войната с Русия ще бъде равносилна на „оцеляване" на страната му. В интервю за ABC News той каза, че за руския диктатор Владимир Путин би било победа да окупира напълно Украйна, но докато това не се случи, победата е на страната на Киев. "Целта на Путин е да окупира Украйна. Разбира се, иска да ни окупира напълно. За него това е победа. И докато не успее да го направи, победата е на наша страна. Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото оцеляваме благодарение на нашата идентичност, нашата страна, нашата независимост“, отбеляза украинският президент.

Още: След рекордната атака: В САЩ разбраха, че Путин иска война. Тръмп със заплаха, докато Русия се готви за сблъсък с НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Зеленски иска още натиск върху Москва

Зеленски подчерта, че е необходим по-голям натиск върху Русия от страна на американските и европейските съюзници, за да се сложи край на войната. Той също така определи като несправедливо, че някои европейски страни продължават да купуват руски петрол и газ. „Трябва да спрем да купуваме всякакъв вид енергия от Русия. Това е единственият начин да спрем убиеца. Трябва да го лишим от оръжията му. Енергията е неговото оръжие“, добави украинският президент.

Още: Зеленски: Тръмп обяви, че Унгария и Словакия трябва да спрат да купуват руски петрол (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Украинският президент: Путин получи от Тръмп това, което иска

Според Зеленски стопанинът на Кремъл е получил това, което иска, на срещата с Тръмп в Аляска на 15 август. „Жалко, че Украйна не беше там, защото мисля, че президентът Тръмп даде на Путин това, което искаше...", заяви украинският лидер. „Путин не иска да се срещне с мен, но наистина иска да се срещне с президента на Съединените щати, за да покаже на всички видеоклипове и снимки, че е там“, подчерта Зеленски.

Той отново каза, че руският диктатор нарочно поставя неизпълними условия за среща с украинския лидер. Такава среща не трябва да се провежда в Русия, категоричен е Зеленски, след като Путин го покани в Москва. "Важно е не само да се спре войната. Да, това е много важно, но също така е важно да има траен мир, да има сигурност", каза той.

Още: "Много скоро": Тръмп гласи нови разговори с Путин