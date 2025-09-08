Войната в Украйна:

Национален селекционер хвърли оставка след разгром в квалификациите за Мондиал 2026, спрягат Мъри Стоилов за поста му

08 септември 2025, 12:24 часа 1110 прочитания 0 коментара
Националният отбор по футбол на Казахстан остане без старши треньор, след като допусна тежко поражението в световните квалификации за Мондиал 2026. Снощи тимът загуби с 0:6 като гост на Белгия. Веднага след срещата националният селекционер Али Алиев подаде оставката си. 44-годишният специалист застана начело на тима в началото на годината, когато замени руснака Станислав Черчесов. Под негово ръководство Казахстан записа 3 точки в първите си пет мача от Група "J".

Националният отбор на Казахстан остана без селекционер

Макар че изкара по-малко от девет месеца начело на националния отбор, президентът на казахстанската футболна федерация Марат Омаров вярва, че Алиев е изпълнил целта си. Въпреки това той плати цената за незадоволителните резултати. "Алиев като цяло изпълни задачата си да подмлади състава – средната възраст на отбора вече е 25–26 години. Но резултатите не са задоволителни. Затова след завръщането в Казахстан ще обсъдим въпроса за нов селекционер", заяви Омаров.

Станимир Стоилов

Спрягат Мъри Стоилов за поста

В следващите дни казахстанската федерация ще избере наследника на Алиев. Според телеграм каналът "Азия-Спорт" един от фаворитите за поста е българският специалист Станимир Стоилов, който в момента води турски Гьозтепе. В информацията се уточнява, че Мъри е по-скоро втора опция за Казахстан, а водещ вариант е словашкият треньор Владимир Вайс. Стоилов е добре познато име в страната, след като води местния Астана и за кратко бе начело на националния отбор. Той изведе клубът до четири шампионски титли, Купата и Суперкупата на страната. Начело на националния тим той записа 3 победи, 3 равенства и 3 загуби.

ОЩЕ: Мъри отново преподава! Гьозтепе продаде още един бразилец в топ 5 на Европа

Дария Александрова
