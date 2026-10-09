Керванът за мир в Украйна пак се мъчи да тръгне. Ескадрила Rafale за Украйна - тече подготовка (ОБЗОР - ВИДЕО)

От днес, 9 октомври, за 2 дни в САЩ пристига украинска делегация, която трябва да проведе разговори с американски представители. Разговорите ще включват укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и идеи за прекратяване на огъня по сектори (например в Черно море, да няма удари по енергийни и граждански обекти). Украйна ще бъде представена от началника на президентската администрация Кирило Буданов, Серхий Кислица, лидерът на парламентарната фракция на "Слуга на народа" (партията на Зеленски) Давид Арахамия и ръководителя на външното разузнаване на Украйна Рустем Умеров, докато от американска страна се очакват зетят на Тръмп Джаред Кушнер и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев обмисля всички предложени варианти за каквото и да е спиране на огъня. Но той вече не се сдържа, след като руската армия, по заповед на руския диктатор Владимир Путин, изби 80 цивилни в Украйна за около 50 часа и директно каза, че САЩ не правят достатъчно да има мир – ОЩЕ: След близо 80 убити за три дни: Зеленски обвини САЩ в бездействие (ВИДЕО)

Ukraine’s negotiating team will hold two days of talks in the US, with European representatives expected to join, President Zelensky says. Ukraine will be represented by Kyrylo Budanov, Serhii Kyslytsia, Davyd Arakhamia and Rustem Umerov, while Jared Kushner and Steve Witkoff are expected from the US side. Talks will include strengthening air defense and possible sectoral ceasefires covering energy and the sea. Zelensky says Kyiv is considering all proposed options. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026

Подкрепа за Украйна – хем има, хем недостатъчно

За първи път от 8 години Военният комитет на НАТО пристигна в Киев в пълен състав — с представители на всички 32 страни-членки. Въпреки заплахата от руски удари, високопоставена военна делегация, водена от адмирал Джузепе Каво Драгоне, дойде в украинската столица. "След осемгодишна пауза Военният комитет на НАТО се завръща в Киев за официално посещение. И въпреки че не сме присъствали физически тук, Украйна винаги е била в нашите мисли, дискусии и решения", каза Каво Драгоне. Адмиралът подчерта, че Русия няма да може да подкопае единството на съюзниците чрез актове на саботаж, кибератаки или нарушения на въздушното пространство. По думите му, вече не говорим за война на Русия срещу Украйна, а за конфронтация на Русия с НАТО:

When all 32 NATO member states are in Kyiv, as Admiral Giuseppe Cavo Dragone says, the tired fiction that this is merely "Ukraine versus Russia" becomes impossible to defend. The reality is far more direct: NATO is confronting Russia head-on. And if you still doubt what this represents, just look at the two flags behind him,they tell the story plainly. — Richard (@ricwe123) October 7, 2026

Освен това – от ноември украински военни пилоти започват обучение как да летят с френските изтребители Rafale. Това каза френският министър на отбраната Катрин Вотрен. Украйна и Франция вече се разбраха за доставка на 16 Rafale, като първите 4 се очакват след като украински пилоти и наземни експерти (механици, инженери) завършат обучението си как се ползва френския изтребител. Rafale за Украйна ще разполагат с "умни" бомби AASM, ракети MICA и Meteor, както и лазерно насочвани ракети, с които ще могат да се свалят далекобойни дронове. Очаква се първите Rafale да пристигнат в Украйна през 2028 - 2029 година.

Само че на този фон ескалиралите руски въздушни удари нанасят все по-големи щети в Украйна – в Киев прекъсванията на тока стават ежедневие, дори метрото се наложи да спре именно заради липсата на електричество:

Kyiv is experiencing a blackout after Russian strikes knocked several elements of the power grid supplying the capital offline, Ukraine’s Energy Ministry says. Metro service has resumed on all lines, but parts of the city’s electric transport remain down. #Ukraine https://t.co/JVvV3LpX3Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026

🚇 Kyiv's metro service was suspended on all three lines due to power supply problems On October 8, Kyiv Metro announced a temporary suspension of train services and escalator operations due to a voltage drop in external power sources. Service on the Blue and Green lines has since begun gradually resuming, although trains are running at longer intervals than usual. 🔴 The Red Line remains completely suspended. No timeline for the resumption of service has been announced. — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 8 октомври е имало 211 бойни сблъсъка спрямо 224 на 7 октомври. Руснаците са хвърлили 243 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 20 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2444 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9987 FPV дрона, което е с около 990 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

16 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление за последните 24 часа, а на североизток, в направлението от Торецк от Константиновка, са извършени 12, казва украинският генщаб. Също 16 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе и западно от града, в Запорожка област. По 8 руски пехотни атаки са станали в Лиманското и Купянското направление.

Специално за Лиман и Славянск, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обобщава в дневния си обзор публикации на Z-канали, най-вече на "Рибар" (творение на бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук), в които се обсъжда как украинската операция "Вивалди" не само принуди руската армия да се брани и на север, и на юг от Лиман (с поглед на изток), но и вече влияе сериозно на опитите за напредък на руснаците към Славянск и оценката на "Рибар" в този аспект е, че руска операция за директна атака срещу Славянск се е отдалечила във времето. За последните 72 часа в Славянското направление е имало само 3 руски пехотни атаки според официалните данни на украинския генщаб. Увеличават се твърденията на Z-канали, че към Лиман и Славянск се отправят подкрепления за задъхващите се там руски части. "Рибар", в дневния си обзор, предупреждава, че украинците имат възможност да пращат подкрепления и го правят при атаките си на село Комар, в Олександриевското направление, на север на само няколко километра от Велика Новоселка, откъдето върви най-прекия път за руската логистика за направление "Изток". ISW за пореден път отбелязва и явна лъжа на руското военно министерство за Харковска област – че било превзето село Ханопиля, а то е на 20 километра от най-близката потвърдена с геолокализирани кадри руска позиция. Специално в украински военни канали в Телеграм вече се сипят подигравки как картите на руското военно министерство за Харковска и Сумска област са научна фантастика, а говорителят на обединеното командване на всички родове украински войски полковник Виктор Трехубов коментира, че това вече не е руска пропаганда, а налагане на паралелна реалност чрез културата на лъжи сред руските военни полеви командири – ОЩЕ: Лъжат, че печелят в Украйна: Z-блогърът Подоляка се плаши от руския затвор, ако разкрие имена (ВИДЕО)

Популярният анализатор Клеман Молен публикува данни, че най-малко 770 руски камиона са били поразени от украински дронове през септември, което е рекорд. През октомври са вече над 130, докато през август и юли са били 630 и 656 - всичко това затруднява редовното снабдяване на руската армия с необходимите оръжия и провизии:

Russian drivers post videos on a daily basis, showing how dangerous a ride in southern Ukraine is getting. @Exilenova_plus has done a great job gathering all videos coming from the region. https://t.co/nB4IdwW4l5 — Clément Molin (@clement_molin) October 7, 2026

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 136 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 93 от тях са били с реактивни двигатели. Свалени са 114, 77 от които с реактивни двигатели, а удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи има на 8 места в Украйна - ОЩЕ: Украйна атакува завод за гориво за руски крилати ракети. Уж към Москва: самолети завиха обратно (ВИДЕО)