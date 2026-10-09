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Лъжат, че печелят в Украйна: Z-блогърът Подоляка се плаши от руския затвор, ако разкрие имена (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 8:12 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Лъжат, че печелят в Украйна: Z-блогърът Подоляка се плаши от руския затвор, ако разкрие имена (ВИДЕО)

"Не мога публично да назова кои руски части подават фалшиви доклади и лъжат какво са постигнали на бойното поле, защото не мога да го докажа с документи. Никой от всички мои източници, които ми дават информация, няма да свидетелства в съда (руския). Не защото се боят, а защото няма да им дадат. Ако публично каза (имената на лъжещите руски военни), враговете ми моментално ще ме подведат под отговорност" - думите са не на кого да е, а на много популярния Z-блогър Юрий Подоляка. Ироничното е, че този от години подкрепящ режима на руския диктатор Владимир Путин човек е всъщност родом от Украйна – в град Суми, който редовно е бомбардиран от армията на Путин – ОЩЕ: Без ток в Киев заради руските ракети и дронове. В Суми руски бомби поразиха централното гробище и училище със 70 деца и учители (ВИДЕО и СНИМКИ)

Казаното от Подоляка е още един пример какво всъщност представлява животът в Путинова Русия и до какво именно Путин доведе руското общество. Подоляка се оправдава, че ако нямал кураж, изобщо нямало да повдига темата за лъжите за руски военни успехи в Украйна: "Всички мои проблеми са свързани с това". Но имена не казва: "Глупав съм, но не толкова". Припомняме, че в Русия за дискредитиране на руската армия се носи и наказателна отговорност т.е. може да свършиш в затвора - ОЩЕ: Палежи, а сега и потопен кораб край България: Бивш посланик на САЩ открои грешките на НАТО срещу хибридната война на Путин

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руска армия война Украйна Юрий Подоляка лъжливи военни доклади
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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