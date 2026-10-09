Лъжат, че печелят в Украйна: Z-блогърът Подоляка се плаши от руския затвор, ако разкрие имена (ВИДЕО)

"Не мога публично да назова кои руски части подават фалшиви доклади и лъжат какво са постигнали на бойното поле, защото не мога да го докажа с документи. Никой от всички мои източници, които ми дават информация, няма да свидетелства в съда (руския). Не защото се боят, а защото няма да им дадат. Ако публично каза (имената на лъжещите руски военни), враговете ми моментално ще ме подведат под отговорност" - думите са не на кого да е, а на много популярния Z-блогър Юрий Подоляка. Ироничното е, че този от години подкрепящ режима на руския диктатор Владимир Путин човек е всъщност родом от Украйна – в град Суми, който редовно е бомбардиран от армията на Путин – ОЩЕ: Без ток в Киев заради руските ракети и дронове. В Суми руски бомби поразиха централното гробище и училище със 70 деца и учители (ВИДЕО и СНИМКИ)
Казаното от Подоляка е още един пример какво всъщност представлява животът в Путинова Русия и до какво именно Путин доведе руското общество. Подоляка се оправдава, че ако нямал кураж, изобщо нямало да повдига темата за лъжите за руски военни успехи в Украйна: "Всички мои проблеми са свързани с това". Но имена не казва: "Глупав съм, но не толкова". Припомняме, че в Русия за дискредитиране на руската армия се носи и наказателна отговорност т.е. може да свършиш в затвора - ОЩЕ: Палежи, а сега и потопен кораб край България: Бивш посланик на САЩ открои грешките на НАТО срещу хибридната война на Путин
🤡 "If I tell the truth about what's happening in the war, I'll be thrown in jail for discrediting the army" Russian pro-war Z-blogger Yuri Podolyaka complained that he cannot publicly name the commanders responsible for the Russian military's failures and false reports to their superiors because he fears criminal prosecution. The irony is that Podolyaka himself actively supports Russia's war against Ukraine and the very government that prosecutes people for publicly criticizing the military. Supporting a system that could throw you in prison at any moment for telling the truth is a whole new level of masochism.— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026