Украйна атакува завод за гориво за руски крилати ракети. Уж към Москва: самолети завиха обратно (ВИДЕО)

Украйна продължава да нанася въздушни удари срещу цели дълбоко в тила на Русия и редовно става въпрос за обекти, пряко свързани с руската армия и важни изобщо за способностите на Руската федерация да води война. Сега цел е военно-химическото предприятие Редкински изследователски завод - той се намира в Редкино, Тверска област. Преди това предприятието беше атакувано през февруари 2026 година.

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Заводът произвежда синтетично ракетно гориво "Децилин-М" за крилатите ракети Х-55 и Х-101, както и добавки за дизелово гориво и авиационен керосин. Предприятието е част от производствената верига на руския военно-промишлен комплекс, снабдява ракетната и авиационната промишленост със специализирани химически продукти. За момента губернаторът на Тверска област Виталий Корольов не е обелил и думичка за случилото се в официалния си канал в Телеграм, няма нищо и на официалната му страница във ВКонтакте.

В Пушкино, Московска област, е избухнал пожар на паркинг за камиони. Причината за пожара е неизвестна, но преди това в Московска област, както и в много други региони на Руската федерация, бяха обявени въздушни тревоги. А 3 самолета, летящи от Турция за летище Внуково в Москва са се върнали обратно заради опасност от атака с дронове:

Междувременно руски въздушни удари убиха още двама цивилни в Украйна - в Запорожие и в Ивано-Франковск. Военновременният ръководител на Запорожка област Михаил Семикин уточни, че руснаците са бомбардирали града с авиобомба и е уцелена жилищна сграда, а военновременният ръководител на Ивано-Франковск Руслан Марцинков съобщи за удар с дронове клас "Шахед" и също е уцелена жилищна сграда.

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