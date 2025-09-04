Войната в Украйна:

Кола се вряза в тълпа в Берлин, сред пострадалите има деца

04 септември 2025, 15:51 часа 417 прочитания 0 коментара
Автомобил се вряза днес в група хора в германската столица Берлин. Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин.

Според първоначалната информация, колата е блъснала група деца на 7-8 годишна възраст при завой. От 15-те деца, по информация на BILD, три са получили леки наранявания. Един от придружаващите децата учители е получил по-тежки рани. 

Шофьорът на колата не е пострадал.

