Колко българи в Румъния са гласували до обяд

Изборният ден при българите в Румъния протича нормално. Пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.

“До 12:30 ч. местно (и българско) време правото си на глас упражниха 150 души. За сравнение, на предишни избори традиционно за целия ден са гласували около 200 човека“, съобщиха за БТА от секцията.

Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини. Дори и да не са се регистрирали за гласуване предварително, българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

България провежда осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам. Последният вот се състоя на 27 октомври 2024 г.

Извън страната има 493 секции в 55 държави. Най-много са те в Германия – 70, и в Испания – 67. Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини.

