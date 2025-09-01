Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство

Нова книга за отношенията между британското кралско семейство и политиците в страната разказва подробно за сексуалното насилие, което кралица Камила е преживяла като тийнейджърка. Откъс от новата книга на Валентин Лоу "Power and the Palace", публикуван в "The Times" в неделя, 31 август, разказва за първите няколко срещи между Камила, сега на 78 години, и тогавашния кмет на Лондон Борис Джонсън през 2008 г.

Снимка: Getty Images

Според Гуто Хари - директорът по комуникациите, който е работил с 61-годишния Джонсън, когато той е бил новоизбраният кмет на Лондон, Камила е поканила Джонсън в Кларънс Хаус за първа среща. Хари разказва, че по време на срещата Камила споделила една много лична история от тийнейджърските си години, свързана с плана на Джонсън да отвори три кризисни центъра за жертви на изнасилване в Лондон. "Сериозният разговор, който проведоха, беше за това, че тя е била жертва на опит за сексуално насилие, когато е била ученичка", пише Лоу в книгата.

"Тя била във влака за Падингтън — била е на около 16-17 години — и някакъв мъж все по-близо и по-близо движел ръката си... В този момент Джонсън попита какво се е случило след това. Тя отговори: "Направих това, което майка ми ме беше научила. Свалих си обувката и го ударих в тестисите с тока." Хари каза: "Когато пристигнаха в Падингтън, тя беше достатъчно самообладана, за да скочи от влака, да намери човек в униформа и да каже: "Този мъж току-що ме нападна", и той бил арестуван."

Снимка: Getty Images

"Значението на този разговор беше, че Джонсън по това време искаше да отвори три кризисни центъра за жертви на изнасилване. Вече имаше един в южен Лондон и той искаше да отвори такива в източен, западен и северен Лондон", пише Лоу. "Хари каза: "Мисля, че тя официално откри два от трите. Никой не попита защо се интересува, защо се ангажира. Но това беше причината."

Камила се посвещава на значими каузи

Камила отдавна е направила подкрепата на жертвите на изнасилване, домашно насилие и сексуално малтретиране ключов приоритет в публичната си дейност. През март тя се свърза с Жизел Пелико, за да я похвали за "изключителното ѝ достойнство и кураж". Кралицата беше "силно засегната" от миналогодишния процес за изнасилване в Южна Франция, който приключи с осъждането на съпруга на Пелико, Доминик, за многократно упояване и изнасилване на съпругата си, с която са били заедно 50 години.

Снимка: Getty Images

"Като дългогодишна поддръжница на жертвите на домашно и сексуално насилие, кралицата написа лично писмо до мадам Пелико", разказа кралски съветник пред "Newsweek". "Беше нейна инициатива и решимост да напише писмо, за да изрази подкрепата си от най-високо ниво." Съветникът от двореца каза, че това изявление е намерило силен отзвук и у кралица Камила. "Както Пелико правилно отбеляза, защо тя трябва да се чувства като жертва или да се крие от срам?". Тя помогна да се обърне внимание на един много важен обществен проблем, въпреки всички лични страдания, през които е преминала".

Миналата година кралицата организира и прием в Бъкингамския дворец, за да почете поддръжниците на жертвите на сексуално насилие и да отбележи подновяването на проекта "Wash Bags", който предоставя тоалетни принадлежности на жертвите на изнасилване и насилие. "Всеки един от вас има силна история, която да разкаже: независимо дали работите в тази страна, или в чужбина; независимо дали сте в приют, център за помощ при сексуално насилие, благотворителна организация, парламент или, най-важното от всичко, сте оцелял", каза тя по време на събитието, обръщайки се към персонала на центъра, полицейските служители, ползвателите на услугите и другите гости.

Снимка: Getty Images

Кралица Камила е участвала и в редица други проекти в защита на жертвите, включително SafeLives - благотворителна организация, която работи за прекратяване на домашното насилие. През 2024 г. тя се появи и в телевизионен документален филм, озаглавен "Нейно Величество Кралицата: зад затворени врати", който проследява усилията ѝ за повишаване на осведомеността относно домашното и сексуалното насилие.

В речта си през 2021 г. на събитието "Жените на света" Камила осъди "културата на мълчанието", която насърчава насилниците и възпрепятства жертвите да се оплачат. "В края на краищата, изнасилвачите не се раждат, а се създават", каза тя тогава. "И е необходима цялата общност – мъже и жени – за да се разкрият лъжите, думите и действията, които насърчават култура, в която сексуалното насилие се счита за нормално и в която жертвата се срамува.", каза Камила, цитирана от "People".