Кремъл иска да изпрати 100 000 руски арменци да гласуват срещу Пашинян

Русия е засилила тайните си усилия да саботира преизбирането на Никол Пашинян на изборите следващия месец, които според прогнозите и социологически проучвания той е на път да спечели. Опасенията на Москва са, че победата му ще обърне окончателно бившата ъсветска република към Запада. Плановете на Москва преди изборите на 7 юни включват дезинформационни кампании в полза на проруски кандидати и дръзка схема за транспортиране на десетки хиляди руски арменци, за да повлияят на вота, според петима служители на западното разузнаване и документи, с които се е запознала агенция Ройтерс.

Руските власти са изчислили разходите за транспортиране на 100 000 руски арменци за изборите на около 50 милиона долара, са съобщили източниците. Кремъл е издал квоти за арменци, които всеки регион в Русия трябва да изпрати, и е поискал от губернаторите да докладват за подготовката, казват още източниците.

В последно време премиерът Никол Пашинян, който води в социологическите анкети, се е сближил с Европа и НАТО, очертавайки се като съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, който в сряда подкрепи кандидатурата на Пашинян за преизбиране. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио бе в Ереван тази седмица, за да подпише споразумение за минерали и споразумение за транспортния коридор през Армения "Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет", който би могъл допълнително да подкопае руското влияние в региона.

Още: Отдалечаване от руската орбита: Армения подписа редица документи за стратегическо партньорство със САЩ (ВИДЕО)

Армения напусна през 2024 г. ръководения от Русия военен съюз Организация на Договора за колективна сигурност, а този месец тя беше домакин на среща на върха на Европейската политическа общност.

„Това, което Пашинян се опитва да направи, е заплаха за Русия“, каза Томас де Ваал, старши сътрудник в Carnegie Europe. Диверсификацията „означава, че Русия губи виртуалния монопол, който имаше в Армения“.

Предпочитаният кандидат на Москва, според трима от западните служители, е Самвел Карапетян, милиардер, съден за предполагаем призив за сваляне на правителството.

Руското външно министерство не е отговорило на искане за коментар от Ройтерс, но в четвъртък заяви пред репортери, че твърденията, че Русия се намесва във вътрешните работи на Армения, са „шпионамания“.

Още: Пашинян: Армения иска в ЕС - дори да не ни приемат, пак ще спечелим (ВИДЕО)