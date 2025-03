"Кухите американски кратуни ни вярват": Мирът в Украйна за Путинова Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Няма значение дали ние си вярваме – важното е, че кухите американски кратуни вярват". Това заяви капитан Михаил Звинчук, създател на един от най-популярните руски военнопропагандни информационни канали в Телеграм "Рибар". Звинчук говори пред руския пропагандист, телевизионен и радиоводещ Владимир Соловьов, който от години е под санкции от ЕС заради разпространение на лъжите и пропагандата на руския диктатор Владимир Путин за Украйна – Още: Макрон се намесва военно, Тръмп сипе клишета за мир в Украйна, в Русия му се подиграват (ОБЗОР – ВИДЕО)

Звинчук конкретно със смях посочи представителя на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф като "празна американска глава", която повярвала, че Русия сама си свалила изстреляни по цел в Украйна 7 дрона и това означавало, че Владимир Путин показва добросъвестност. Уиткоф стана основен елемент в дипломатическата машина на Тръмп за Украйна, макар че продължава уж да отговаря за Близкия изток. А думите на Звинчук са конкретно за тази новина като пример за наивността на администрацията на Доналд Тръмп спрямо режима на Владимир Путин: Руските военни свалиха 7 собствени дрона след заповед на Путин

Russian propagandists are openly mocking gullible Americans. Mikhail Zvinchuk, a host on Solovyov's channel, called the Trump administration "American pots" because Vitkoff believes that Russia is adhering to the "ceasefire." pic.twitter.com/p0Lll3s11w

Кой точно е Звинчук? Той е награждаван неведнъж лично от Путин, участваше и в група за определяне на статута на руските военни, воюващи в Украйна. Групата беше сформирана в началото на пълномащабната война, подпалена от Путин, като трябваше да очертае рамката кой ще вземе обезщетения и ще има социални придобивки, ако успее да оцелее на бойното поле в Украйна: Признание, че Русия действа като терорист в Украйна от приближен на Путин (ВИДЕО)

Ще гледаме, в момента гледаме условията, които Русия постави за спиране на огъня в Черно море. Тези думи на американския президент Доналд Тръмп най-добре описват какво се случи след вече 3 дни на преговори за примирие между Украйна и Русия в Саудитска Арабия – втори кръг преговори. Казано просто – нищо твърдо подписано, нищо сигурно: САЩ все още не са приели условията на Русия за Черно море, тепърва ще ги разглеждат (ВИДЕО)

Детайлите от споразуменията между САЩ и Русия и САЩ и Украйна остават неясни и не може да се правят истински оценки, да има истински анализ, докато няма публикувани официално подписани документи. Американското, руското и украинското официални съобщения за резултатите от разговорите в Рияд имат различия – извън вече по-широко дискутираните е например списък от страна на Украйна, който е предаден на САЩ по думите на украинския президент Володимир Зеленски. Списъкът е с обекти, които Украйна иска да бъдат защитени от руски удари по време на бъдещето примирие – той досега не беше публично обявен. За сметка на това има публично обявен руски списък със защитени обекти, от Кремъл – не е ясно дали той съвпада с украинския. Не е ясно и дали други инфраструктурни обекти, не само енергийни, ще бъдат защитени при бъдещо примирие – дори не е ясно дали още се обсъжда. Важен друг нюанс – Кремъл изрично посочи в своето съобщение за разговорите, че ако някой наруши примирието за удари по енергийната инфраструктура, то може да се счита за невалидно, подчертава в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров даде пример в това отношение – ако руски военни кораби влязат в Черно море по време на действащо примирие, Украйна ще счита, че може да ги атакува, защото очертаното дотук споразумение е за свободно плаване само на цивилни кораби в Черно море. И още – в нито едно от официалните съобщения за разговорите за примирие няма очертани механизми кой ще наблюдава дали условията на примирието се спазват и от двете страни. Зеленски изрично каза пред журналисти, че това трябва да са САЩ, но може и други трети страни, като Турция. Точно Турция правеше проверки на корабите, превозващи зърно в рамките на прекратената преди почти 2 години Черноморска инициатива за износ на зърно и храни – Русия я излезе едностранно от споразумението. Освен това, не е ясно от коя дата започва каквото и да е примирие: Примирие в Украйна - кашата и грешките в превода: Версиите на САЩ и Русия са различни

ISW предполага и друго – че е възможно САЩ да вдигнат някои санкции срещу Русия и да натиснат ЕС да стори същото, преди да има подплатено с гаранции потвърждение от Путин, че споразумение за примирие в Черно море ще бъде подписано. Официалните съобщения от Кремъл за преговорите са неясни, мъгливи и има много дупки в тях, които позволяват различно тълкуване, заключва американският мозъчен тръст.

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" иронизира особено сполучливо всичко около "примирията": "Вече чакам старата путинска максима: "Не сме бомбардирали тяхната електроцентрала, това беше маскиран военен обект. Вече сме бомбардирали такива обекти, маскирани като търговски центрове и т.н. А Тръмп ще кима в съгласие: "Да, Вова, да".

В абсолютен синхрон е картината на военните действия с написаното от The Moscow Times, че стратегията на Путин е да протака преговорите за примирие и същински мир, а през това време армията му да се мъчи да окупира колкото може повече от Украйна - Още: Примирие и мир в Украйна: Целите, стратегията и вариантите на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

На дневна база има огромен скок в руската военна активност в Украйна – 207 бойни сблъсъка за денонощието на 25 март. Това е с 42 повече за 24 часа. Огромен ръст има и в броя използвани от руснаците авиационни бомби (КАБ) – цели 184, с 83 повече на дневна база. КАБ се ползват за разчистване на укрепени позиции. В Курска област са хвърлени 23 руски КАБ, т.е. на руска територия. Руският артилерийски обстрел е понамалял – 5500 изстреляни снаряда за деня т.е. със 700 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала над 2200 FVP дрона-камикадзе за последните 24 часа, т.е. с около 440 по-малко, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 69 отбити руски пехотни атаки, като явно руснаците се мъчат пак да си върнат инициативата там, след като ефективно бяха изтласкани от заети от тях позиции в няколко села по южната дъга до град Покровск (Котлино, Пищане, Успеновка, Удачно, Шевченко). Още 23 руски пехотни атаки са станали в намиращото се южно от Покровск Новопавловско направление – и там продължават руските напъни най-сетне да бъде пробита украинската отбрана при село Константинопол и да бъде прекъсната след това магистралата Запорожие – Донецк. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов коментира, че руската активност в Покровското направление отново се увеличава, но още не е такава, каквато беше през февруари. 29 руски пехотни атаки са спрени в Курска област. 26 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, там също се хвърлят много усилия град Торецк да бъде превзет, след като украинците през последните 2-3 седмици си върнаха загубени позиции, включително в централната част на града. 24 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в Ореховското (западната част на Запорожка област) са били 9 - там много жестоки боеве има в района на село Степово (ВИДЕО, 18+):

"They're burning terribly. The roads have become the front line." - On the Donetsk direction, Russians continue to complain as their equipment keeps burning incessantly. pic.twitter.com/AlvsVNDnT8

"Тук още има места" - думи на рускиня, показваща колко бързо расте гробището за руските войници при град Курск. Тези думи показват най-добре кое е най-силното оръжие на Путин – овчедушието на управляваните от него:

🪦“See, Allochka, there are still some spots left…” — a woman casually shows her friend the available plots at Kursk cemetery, reserved for "heroes of the special military operation."



Turns out, the Kursk cemetery is growing faster than the city itself. And her tone? So calm… pic.twitter.com/LH7VtK6vwZ