Испания въвежда платен отпуск за менопауза от декември 2026 г.

От 1 декември жените, които живеят и работят в Испания, ще имат ново трудово право. Тези, които страдат от инвалидизиращи здравословни проблеми, свързани с менопаузата, ще могат да поискат специален медицински отпуск и да получават обезщетение от втория ден, без да е необходимо да са плащали социалноосигурителни вноски за минимален период.

Реформата беше одобрена от правителството на 20 октомври и бележи по-нататъшна стъпка в защитата на здравето на жените на работното място. Преминаването през менопаузата обаче няма да е достатъчно за право на този отпуск. Лекар ще трябва да диагностицира състояние, свързано с вторично менопаузално разстройство, което временно пречи на жената да е трудоспособна.

Правителството смята, че тази мярка ще помогне за справяне със здравословните проблеми, на които години наред се обръщаше малко внимание на работното място. Министърът на социалното осигуряване, приобщаването и миграцията Елма Саиз защити реформата на пресконференцията след заседание на кабинета.

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„Повече от 10,5 милиона жени са свързани със социалното осигуряване и ние реагираме на ситуации, които бяха невидими досега“, каза тя. Испания вече беше предприела стъпки в тази посока през 2023 г., когато одобри платен болничен отпуск за менструация, влияеща на трудоспособността, считан за пионерска мярка в Европа. Новите правила сега разширяват тази защита до определени състояния, свързани с менопаузата.

Кой ще може да поиска новия отпуск

Силни горещи вълни, проблеми със съня, умора или трудности с концентрацията могат да повлияят на ежедневието на някои жени по време на менопаузата. В някои случаи тези проблеми могат да им пречат в работата.

Но не всички симптоми дават право на отпуск по болест. За да кандидатства, всяка жена ще трябва да премине медицински преглед, за да се определи дали има увреждащо състояние, свързано с вторично менопаузално разстройство.

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Ако лекар установи, че е налице такова състояние, свързано с вторично менопаузално разстройство, което пречи на жената да изпълнява служебните си задължения, той ще може да издаде съответния болничен лист.

Както при други медицински отпуски в страната, служителите няма да са длъжни да предават хартиен документ на работодателите си си, тъй като информацията се изпраща по електронен път чрез социалното осигуряване. Новите условия ще започнат да се прилагат от 1 декември 2026 г.

Плащанета на отпуска

Основната разлика в сравнение със стандартния болничен отпуск за често срещано заболяване е кога започват плащанията. При обичайната система обезщетенията се изплащат от четвъртия ден от отпуска, докато жените, ползващи този нов вид отпуск, ще получават плащания от втория ден.

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Работодателят ще покрие заплатата за първия ден. От следващия ден работникът ще получава обезщетение за социално осигуряване, равно на 60% от регулаторната основа за първите 20 дни, като от 21-ия ден то ще се увеличи до 75%.

Друго изискване за отпуск по болест поради често срещано заболяване също се отменя - ползвателите да са внасяли осигурителни вноски за социално осигуряване поне 180 дни през предходните 5 години. Жените, които отговарят на медицинските критерии, ще имат право на това обезщетение, независимо от това колко дълго са плащали осигурителни вноски.