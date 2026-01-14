Лавината от руски ракети и дронове срещу Украйна: Числата са чудовищни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия ударно е увеличила изстрелването на ракети и далекобойни дронове по цели в Украйна през 2025 година. Това показва цитирана от Bloomberg статистика. През 2024 година Руската федерация е изстреляла само в три случая едновременно над 200 ракети и далекойни дрона (клас „Шахед“ е най-опасният), докато миналата година в 42 случая са изстреляни над 300 далекобойни дрона и ракети. Основно в тези случаи огромната част от изстреляното са дронове, ракетите никога не са били повече от 50. През септември, 2025 година, имаше случай на общо 823 изстреляни далекобойни дронове и ракети от руска страна срещу Украйна.

Russia struck energy infrastructure in Zaporizhzhia, damaging equipment and leaving a large number of consumers without power, Ukraine's Ministry of Energy reports. Two female energy workers were also wounded at the site.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски посочи, че от началото на пълномащабната си инвазия в Украйна, наредена от руския диктатор Владимир Путин, Руската федерация е изстреляла над 13 300 ракети и над 142 300 дрона по цели в Украйна. Особено с настъпването на есенно-зимния сезон Русия масирано атакува и удря по обекти на украинската енергетика, с цел да остави обикновените украинците без ток и парно, за да предизвика социално-обществено недоволство от самата война и това недоволство да принуди Володимир Зеленски и управлението му да потърсят край, независимо на каква цена и при какви загуби на суверенитет и независимост за Украйна. Само в периода декември, 2025 година – януари, 2026 година и то без януари да е преполовен, Русия е извършила 6 мащабни комбинирани въздушни атаки в Украйна. Затова и Сирски пак подчертава приоритета да бъдат внесени ПВО системи от Украйна, специално от САЩ. Наскоро украинският президент Володимир Зеленски коментира, че все още обещани от Тръмп ПВО за Украйна не са дошли.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 3 балистични ракети "Искандер-М" и 113 далекобойни дрона. Свалени са 1 балистична ракета и 89 дрона – удари е имало на 13 места, според сутрешната сводка на украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщава за 4 пожара в Харковска област след руски удари, както и за двама ранени – ОЩЕ: Руска ПВО ракета уцели жилищна сграда в руския град Ростов: ВИДЕА показват какво стана

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново намаление на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. 141 са бойните сблъсъци за 13 януари спрямо 159 на 12 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 105 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 45 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3587 изстреляни снаряда, като това е с около 600 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7919 FPV дрона, което е с около 2700 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление е изместило това към Гуляйполе като най-горещото за деня. Общо в Покровското направление са спрени 39 руски пехотни атаки, като украинският генщаб продължава да сочи за места на боеве както Покровск, така и Мирноград, за които руснаците от няколко седмици говорят като за превзети и само трябвало да бъдат прочистени. Видеопример за касапницата, която украинците успяха да създадат за руските щурмови групи в Покровск – вижте по-долу. В съседното от юг Олександриевско направление е имало само 8 руски пехотни атака, което се случва за пръв път от месеци насам – да няма двуцифрен брой руски щурмове за 24 часа. При Гуляйполе, Запорожка област, са отбити 26 руски пехотни атаки, а в Ореховското направление, западната част на областта, не е имало нито една руска пехотна атака. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са извършени 13 руски пехотни атаки – украинците обаче са се върнали в село Майско, докато руснаците упорстват да напреднат с по някой метър в югоизточните покрайнини на самата Константиновка. Още 11 е имало в Лиманското направление – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Че нищо особено не се случва на фронта личи от поведението на военните канали в Телеграм както от украинска, така и от руска страна. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" например пише лаконично как руската армия разширявала зоната си за контрол при Вовчанск – евфемизъм, че нищо конкретно като руски напредък няма. Умилителен е обзорът на друг руски военнопропаганден телеграм канал "Два майора" - в Купянск украинците опитват да увеличат войниците си "в застроената зона" на града, но руснаците държели северната и източната част на Купянск. Интересно какво точно държат там, след като "Рибар" съобщи, че украинците са се установили в село Кучеровка, източно от Купянск, както и село Куриловка, югоизточно от Купянск, с което поставят под натиск Купянск-Узловой, упорито атакуван от руснаците. Говорителят на украинския обединен щаб полковник Виктор Трехубов информира, че в северната част на Купянск има отрязани от основните им сили руски войници и те получават оскъдни припаси чрез дронове, ситуацията им е тежка. „Два майора“ добавя, че украинците не спират да контраатакуват при Гуляйполе, но твърди, че е неуспешно.

